Corruzione in Liguria, la giudice su Signorini: “Non ha mostrato alcuna consapevolezza sulla sua condotta”

Liguria. Paolo Emilio Signorini non ha mostrato “consapevolezza del disvalore della sua condotta” limitandosi a definire “inopportuni” i suoi rapporti con l’imprenditore Aldo Spinelli e negando in particolare una circostanza che per i pm e la giudice è indicativa del suo atteggiamento, vale a dire il fatto di essersi fatto dare i soldi in contanti da Spinelli per il matrimonio della figlia, circostanza che emerge dalle intercettazioni e che lo stesso 84enne imprenditore aveva ammesso nell’interrogatorio di garanzia

E’ questa di fatto la ragione principale per cui la gip Paola Faggioni ha deciso che l’ex presidente del porto deve continuare a rimanere nel carcere di Marassi e non può andare ai domiciliari come avevano chiesto i suoi avvocati Enrico e Mario Scopesi.

Il provvedimento di rigetto è stato notificato oggi ai legali e alla Procura di Genova che aveva espresso parere negativo all’attenuazione della misura a quasi un mese dal suo arresto avvenuto il 7 maggio. E cosi Paolo Emilio Signorini continuerà al momento a restare in cella, che condivide con il femminicida Sebastiano Cannella (che recentemente ha visto la sue pena ridursi dall’ergastolo a 24 anni di reclusione).

A pesare sulla decisione della giudice è stato soprattutto l’interrogatorio che Signorini aveva chiesto e che si è svolto martedì scorso in Procura. Interrogatorio che ha indubbiamente scontentato i pm: Signorini non ha ‘confessato’, nel senso che avrebbe sminuito le contestazioni e le intercettazioni telefoniche e ambientali dove lui si accorda con Spinelli per viaggi, soggiorni e regali, dove chiede a Spinelli i soldi in contanti per il catering del matrimonio della figlia appunto o dove l’84enne imprenditore regala alla fidanzata dell’ex presidente del porto un braccialetto “Cartier” da parecchie migliaia di euro perché lui gli dice di non avere il soldi per un regalo del genere.

A rendere concreti i rischi di reiterazione del reato e inquinamento probatorio, oltre al fatto che Signorini appunto è sembrato a pm e alla gip non essersi reso conto della gravità delle sue azioni, ci sono il fatto che “pur non essendo più presidente del porto conosce molte persone” e quindi potrebbe continuare ad agire con condotte simili a quelle per cui è stato arrestato e anche il fatto che Signorini non si sia formalmente dimesso dal ruolo di amministratore delegato di Iren ma risulti solo “sospeso” dalla carica.

L’avvocato Enrico Scopesi, come consuetudine, non commenta il provvedimento ma preannuncia il ricorso al tribunale del Riesame: “I provvedimenti dell’autorità giudiziaria si subiscono e poi si impugnano” dice ricordando che per Signorini non era stata chiesta la scarcerazione bensì solo la conversione della misura cautelare dal carcere a quella dei domiciliari (esattamente come gli altri big indagati: Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Matteo Cozzani), potendo così ad avviso dei suoi legali, essere comunque garantite le esigenze cautelari.

E circa il ruolo di Signorini in Iren, l’avvocato Scopesi precisa: “Formalmente non c’è alcuna delibera con cui è stato nominato nel ruolo di amministratore delegato visto che è stato semplicemente coptato. Quindi formalmente non è chiaro come possa dimettersi. Sul punto vedremo di fornire ulteriori chiarimenti alla magistratura ma dire che è ancora ad è sbagliato perché tutte le deleghe gli sono state ritirate”.