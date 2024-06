Corruzione in Liguria, altre indagini: attesa sulla decisione per la revoca dei domiciliari a Toti

Liguria. Le indagini della procura di Genova sulla presunta corruzione che il 7 maggio hanno portato all’arresto del governatore Giovanni Toti (che si trova ancora ai domiciliari), dell’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, di Aldo Spinelli e di Matteo Cozzani si chiuderanno dopo l’estate. E’ quanto trapela dalla Procura di Genova che domani, mercoledì 12 giugno, riprenderà gli interrogatori dopo che ieri sono stati sentiti come persone informate sui fatti l’ex procuratore Francesco Cozzi (per la consulenza verbale da 15mila euro ad Aldo Spinelli) e l’ad di Autostrade Roberto Tomasi (per il tombamento di calata Concenter).

Nelle prossime ore dovrebbe essere sentito l’armatore e fondatore di Msc Gianluigi Aponte che prima minacciò Spinelli di denunciarlo e poi, stando all’ipotesi degli inquirenti, si mise d’accordo con il ‘rivale’ sulle spartizioni delle banchine portuali.

Proprio l’esigenza di sentire ancora diversi testimoni (tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci) insieme alla laboriosa analisi sui dispositivi (pc e telefoni) sequestrati agli indagati non consente ai pm di chiudere le indagini prima della fine dell’estate.

E proprio il fatto che l’attività investigativa sia in pieno svolgimento è una delle ragioni che probabilmente hanno spinto i pm a dare parere negativo all’istanza presentata dall’avvocato Stefano Savi di revoca dei domiciliari per il governatore Toti.

Ieri il legale in un comunicato stampa aveva spiegato che “la celebrazione della tornata elettorale supera una delle motivazioni addotte per la misura cautelare”. Le prossime consultazioni elettorali, poi, in Liguria si terranno tra circa un anno e mezzo e riguarderanno il rinnovo del consiglio regionale ma, “ove si prendesse a riferimento tale futuro impegno politico – specifica Savi -, appare evidente che la sospensione dalla funzione di governatore legata alla misura cautelare andrebbe a connotarsi come una vera e propria decadenza, non prevista dalla legge”. Ma per i pm oltre al rischio di reiterazione del reato potrebbe sussistere per ora anche quello di inquinamento probatorio, finché tutta la fase istruttoria non sarà terminata. Ufficialmente però la Procura non ha fatto sapere quale parere è stato inviato alla gip che ha tempo fino a venerdì 14 per decidere se accogliere o rigettare la richiesta.

Intanto il tribunale del Riesame ha fissato per il 28 giugno l’appello chiesto dall’avvocato di Signorini Enrico Scopesi che aveva chiesto alla giudice l’attenuazione della misura cautelare. Signorini – lo ricordiamo – è l’unico tra gli indagati ad essere finito in carcere e si trova tutt’ora recluso nella casa circordariale di Marassi.

E sul possibile parere negativo alla revoca degli arresti domiciliari del presidente Toti, trapelato in queste ore: “”Apprendiamo ancora una volta dalla stampa quello che sembrerebbe essere il pensiero della procura su un atto che riguarda l’inchiesta. E in particolare non possiamo accettare l’interpretazione, letta e attribuita alla procura, che subordinerebbe la revoca della misura degli arresti domiciliari del presidente Toti alle sue dimissioni. Un passaggio che, così proposto, stupirebbe ancor più del fatto che i pubblici ministeri possano essere orientati a esprimere parere negativo alla richiesta” afferma la Lista Toti.

“Al netto della perplessità legata a questa strana anticipazione, restiamo assai perplessi per l’ipotesi che secondo i magistrati ci sarebbe da parte del governatore la possibilità di reiterare il reato. Abbiamo apprezzato anche la forma di rispetto nei confronti dei magistrati, con l’attesa delle elezioni europee prima di presentare l’istanza. Il presidente non si è mai sottratto né ha cercato di nascondere documenti e ogni tipo di dispositivo utile alle indagini, certo della correttezza del suo comportamento. Tutte queste considerazioni ci sembra debbano portare all’accoglimento dell’istanza, una volta superato anche ogni tipo di possibile timore che legittimamente gli inquirenti potevano avere finora”.

“Per questo auspichiamo che le anticipazioni di stampa non rappresentino davvero la posizione della procura e che il presidente Toti possa tornare a lavorare in Regione e che possa nuovamente guidare la giunta, fianco a fianco con gli uffici, con il vicepresidente Piana che sta facendo un ottimo lavoro, e con tutti noi”. Così la Lista Toti, in relazione all’ipotesi di un possibile parere negativo alla revoca degli arresti domiciliari del presidente Toti” conclude il gruppo di maggioranza in Regione.