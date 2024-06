Coppa Comen, la 15enne ingauna Anna Balbis trionfa nei Campionati del Mediterraneo di nuoto e conquista l’oro nei 100 rana

Albenga. Un successo strepitoso per la giovanissima nuotatrice ingauna Anna Balbis che da Cipro (dove va in scena il Campionato del Mediterraneo “Coppa Comen”, manifestazione per nazioni giovanili) regala una nuova grande soddisfazione al suo allenatore Renato Marchelli della Rari Nantes Imperia.

Commenta Marchelli ai microfoni di IVG.it: “A caldo le posso dire che è stato un risultato strepitoso, ci speravamo, ha ripetuto lo stesso tempo dei campionati dell’anno scorso di Roma, dove aveva vinto,. Lo avevo detto a Anna: se mantieni lo stesso tempo puoi vincere ed è andata così”.

“Siamo contentissimi, un risultato che mette la ciliegina sulla torta di una stagione iniziata non bene, ma benissimo, ora speriamo che la nazionale la convochi anche per la staffetta mista di domani. Per la staffetta mista vengono scelti i quattro migliori stile dorso, rana e delfino. Ora la valutazione spetta ai responsabili della nazionale, noi siamo pronti e aspettiamo”.

“Anche nell’argento di Andrea Filadelli di Cisano sul Neva nella staffetta 4×1250 agli europei a Belgrado c’è un pizzico del mio lavoro di costruzione e formazione fatto ad Albenga per diversi anni prima che andasse a Roma a nuotare nel centro federale. Insomma il ponente ingauno ha sfornato nuotatori di alto livello”, conclude Marchelli.