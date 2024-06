Coop Liguria, approvato il bilancio: saranno donati al territorio oltre 136mila euro

Liguria. Si è svolta oggi, ai Magazzini del Cotone di Genova, l’Assemblea Generale dei Delegati dei Soci di Coop Liguria, alla quale hanno partecipato 202 Soci Delegati da tutta la Liguria, che hanno approvato formalmente il bilancio della Cooperativa.

Grazie alla straordinaria partecipazione dei Soci alle assemblee separate, che si sono svolte tra maggio e giugno, anche con la possibilità di votare nei punti vendita, Coop Liguria donerà al territorio 136.500 euro.

Da cinque anni, infatti, la Cooperativa incentiva la partecipazione al voto attraverso la solidarietà, con la formula “un voto, un pasto”, cioè impegnandosi a donare un pasto alle associazioni del territorio per ogni voto espresso dai Soci.

Quest’anno, grazie ai 27.295 Soci che hanno partecipato al voto, un risultato senza precedenti nella storia della Cooperativa, la donazione ammonterà a 136.500 euro.

La somma sarà suddivisa in questo modo: 70.000 euro, pari alla donazione del 2023, saranno distribuiti alle associazioni – circa una settantina – con cui Coop Liguria collabora continuativamente sui vari territori con i progetti Buon Fine e Dona la Spesa e che lavorano per supportare le famiglie in difficoltà.

La cifra restante sarà invece utilizzata per finanziare progetti specifici sul tema della lotta alla povertà presentati dalle stesse associazioni, che verranno scelti dalla Cooperativa e poi votati dai Soci.

Nel corso dell’Assemblea, il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis, ha consegnato altre due donazioni, che evidenziano come la solidarietà abbia sempre un ruolo di primo piano in tutte le attività promosse dalla Cooperativa.

La prima è legata alla raccolta delle figurine di Genoa e Sampdoria, che si è svolta nei punti vendita tra febbraio e maggio, grazie alla partnership con le due squadre cittadine, promossa in un’ottica di sostegno costante al territorio.

Restando fedele alla propria missione sociale, Coop Liguria ha scelto di devolvere 10 centesimi alla Fondazione Gaslininsieme per ogni pacchetto, blister o album di figurine venduto.

Grazie al successo dell’iniziativa, che ha generato un incasso di poco superiore a 200.000 euro, al Gaslini sono stati consegnati 20.400 euro che serviranno per finanziare il progetto “Chirurgia dell’epilessia”, rivolto ai piccoli pazienti la cui epilessia non risulta trattabile con i soli farmaci.

Sempre grazie alla collaborazione sul progetto delle figurine, Coop Liguria ha aderito all’iniziativa solidale “Punto e a…iuto” di Genoa Cfc, con la quale il club si è impegnato a donare 200 euro alla rete Ricibo per ogni punto conquistato in campionato, prevedendo una donazione di pari importo.

Grazie ai 49 punti conquistati dal Genoa, quindi, la donazione complessiva è stata di 19.600 euro (metà donati dal Genoa e metà da Coop Liguria), utilizzati per sostenere il lavoro svolto dalla rete a supporto di decine di associazioni impegnate nella lotta alla povertà.

“Non dimentichiamo mai di essere una Cooperativa la cui missione è generare valore sul territorio – spiega il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis -. Per questo, ormai cinque anni fa, abbiamo coniato la formula “Un voto un pasto”, che ha avuto un successo straordinario, riuscendo a incrementare costantemente la partecipazione dei Soci al voto, fino al risultato senza precedenti di quest’anno. Un risultato che dimostra una volta di più la nostra capacità di mobilitare le persone per realizzare iniziative a beneficio del territorio. Sempre per coerenza con la nostra missione sociale, abbiamo voluto attribuire una valenza solidale anche a un’attività ludica come la vendita delle figurine, scegliendo di devolvere la donazione al Gaslini, perché conosciamo il lavoro fondamentale che svolge nell’ambito delle cure pediatriche e perché è un’eccellenza ligure conosciuta in tutta Europa. Con Ricibo, invece, collaboriamo da moltissimo tempo nell’ambito del progetto “Buon Fine”, con il quale doniamo continuativamente i prodotti con confezioni danneggiate o vicini alla scadenza dei nostri negozi. Per questo, quando abbiamo saputo che il Genoa sosteneva la rete, abbiamo scelto di aderire anche al loro progetto. Questo impegno si somma agli sconti che nell’ultimo anno abbiamo garantito ai nostri Soci e clienti – pari a più di 74 milioni di euro – ed è sostenuto dall’efficienza economica della cooperativa, che anche quest’anno ha chiuso il bilancio con 10 milioni di euro di utile”.