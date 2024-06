Confindustria Cisambiente: conferme per il savonese e la Liguria, Raimondo sarà ancora vice presidente

A Roma, nella sala Pininfarina, il Consiglio nazionale di Confindustria sezione ambiente, che conta più di 1.200 aziende associate, ha nominato il nuovo presidente e il nuovo Consiglio di Presidenza, confermando come vice presidente l’amministratore di Ecosavona Flavio Raimondo, che avrà deleghe specifiche sulle discariche e sugl’impianti con processi innovativi nel riciclo dei rifiuti.

La Liguria e in particolare il savonese confermano, quindi, la loro rappresentanza nazionale in un settore strategico e in grande sviluppo, soprattutto quello impiantistico.

La mission principale di Raimondo sarà quella di ridurre i materiali da discarica valorizzando qualsiasi tipo di scarto per un riutilizzo dei materiali dal ciclo dei rifiuti.

Già presidente del Consorzio di depurazione delle acque di Savona, Flavio Raimondo, come amministratore di Ecosavona, società che di recente è entrata a far parte del Gruppo Haiki Plus, ha portato avanti con successo progettualità nella filiera dell’economia circolare, con impianti di proprietà che vanno dal recupero di batterie ai semplici imballaggi misti.

Tra gli altri vice presidenti di nuova nomina troviamo Gianni Fava di Ecoridiana, Luca dal Fabbro, presidente di Iren e Damiamo Belli di Greenthesis, tutti con deleghe specifiche.

Confindustria Cisambiente riparte per un nuovo biennio dal presidente Donato Notarangelo e con il nuovo Consiglio.