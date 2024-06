Confcommercio Savona, online il nuovo sito: “Nuove funzioni, una rivoluzione importante”

Savona. E’ stato presentato questa mattina il nuovo sito di Confcommercio Savona, online da oggi, nella sede dell’associazione in corso Ricci. “E’ una rivoluzione importante, abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato”, commenta il presidente Enrico Schiappapietra.

“Abbiamo ristrutturato quelli che sono i nostri servizi, la nostra struttura organizzativa e l’abbiamo implementata su un nuovo sito dove si trovano tutte le informazioni. L’obiettivo è dare un aiuto ai nostri associati e potenziali associati”, prosegue.

Sul sito si trovano tutti i bandi, le notizie relative all’associazione, i contatti per le consulenze gratuite, i servizi disponibili. “La parola chiave è stata fruibilità, mettere a disposizione degli associati uno strumento utile a raggiungere le informazioni o i servizi in modo veloce”.

Oltre ai canali social, prossimamente sarà disponibile anche il canale whatsapp.

“Non devono essere i commercianti che vengono da noi, ma noi che andiamo da loro”, ha concluso Schiappapietra. In quest’ottica mercoledì sera si terrà un incontro con gli esercenti dei negozi di alimentari dove verrà presentato il nuovo sito e le opportunità che possono trovare in confcommercio.

In autunno, invece, è in programma un evento per celebrare i 140 anni di Confcommercio Savona, nata da un’idea di associarsi dei commercianti di quell’epoca.