Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori: piano estivo di viabilità autostradale

Prenderà il via dall’ultima settimana di luglio il piano estivo della viabilità autostradale in concessione alla nuova Società Concessioni del Tirreno, da qualche giorno subentrata nella gestione delle tratte A10 Savona – Ventimiglia, A12 Sestri Levante e sue diramazioni e dalla società Autostrada dei Fiori che gestisce la tratta A6 Torino – Savona.

L’obiettivo primario è quello di garantire la sospensione e lo smantellamento della maggior parte dei cantieri e scambi di carreggiata presenti sulla rete ligure per tutto il mese di agosto.

Nelle tratte gestire da Concessioni del Tirreno verranno rimossi da fine luglio tutti i cantieri lungo l’A10 e l’A12 a meno di uno scambio di carreggiata relativo ai lavori di adeguamento della galleria Madonna della Ruota ubicato tra gli svincoli di Sanremo e Bordighera per il quale si prevede lo smobilizzo entro la prima decade di agosto.

Sulla diramazione per La Spezia proseguiranno invece i lavori presso lo svincolo di Vezzano per l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, sfruttando il periodo dell’anno di minor traffico, che comportano una riduzione del numero di corsie in entrambi i sensi di marcia e, da metà luglio per circa un mese, la chiusura della rampa di ingresso in direzione Santo Stefano Magra.

Per quanto riguarda l’A6 resterà attivo lo scambio di carreggiata tra Savona ed Altare che nei fini settimana consente di assicurare due corsie transitabili nella direzione di traffico più consistente, la cui lunghezza a metà luglio verrà dimezzata.

Sempre sull’A6 persisterà la riduzione di carreggiata per i veicoli diretti a Savona nel tratto tra Ceva e Altare.

La ripresa dei cantieri sull’A10 è prevista dal 9 settembre mentre sull’A12 dalla settimana successiva.