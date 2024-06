Comunità energetiche, incontro in Sala Rossa con “Energia Condivisa”: “Vogliamo avere un impatto sul territorio”. Già 4 i progetti avviati

Savona. Si è presentata oggi pomeriggio ai cittadini savonesi nella Sala Rossa del Comune di Savona “Energia Condivisa”, la prima comunità energetica savonese, nata a Borgio Verezzi da un’idea del Comune e diventata anche oggetto di tesi di due studenti dell’Università di Genova.

È una cooperativa senza scopo di lucro che permette di accompagnare i soggetti coinvolti: “Vogliamo avere un impatto sul nostro territorio”.

Ci sono produttori, consumatori, investitori e concessionari di terreni. Chiunque può diventare socio della cooperativa, dopo aver fatto richiesta e dopo aver ottenuto l’approvazione del consiglio.

Sono quattro i progetti già avviati. Tra questi la copertura con i pannelli solari di una delle due chiese di Borgio Verezzi: il 20% degli incentivi riconosciuti alla cooperativa saranno destinati a 13 famiglie che ognni mese hanno bisogno di un contributo della chiesa per pagare le bollette.

Un altro esempio a Tovo San Giacomo dove il Comune ha in concessione di una mini centrale idroelettrica sul Maremola produce energia e ora il Comune sta valutando come poterlo dare in concessione alla comunità. Saranno messe alcune pensiline ricoperte da pannelli solari nella piazza del Comune di Borgio.

L’assessore allo sviluppo economico Francesco Rossello spiega il ruolo (difficile) dei Comuni: “È abbastanza complicato costituire una comunità energetica, ci sono problemi di carattere procedurale. Da una parte è prevista la partecipazione dei Comuni, dall’altra la Corte dei Conti invita i comuni a ridurre le partecipazioni. Le macchine comunali non si sono ancora adeguate, non siamo pronti a governare un sistema che produce energia, ma il mondo cambia e dobbiamo riuscire a farlo. Abbiamo bisogno che nascano realtà sul territorio che accompagnino per mano il comune”.

A Savona, fa un esempio l’assessore Rossello, “si potrebbero mettere i pannelli sopra gli impianti sportivi”.