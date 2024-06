Come scegliere il tuo costume da bagno nel 2024

Se hai scelto di preparare le valigie per questa stagione estiva non volendo rinunciare a sapere cosa sarà di tendenza in spiaggia, sei nel posto giusto.

In questo articolo, troverai descrizioni di costumi per la donna che sceglie sempre e comunque la propria identità, personalità e stile, senza rinunciare a qualche piccolo suggerimento per rinnovare il proprio armadio con qualcosa di più attuale.

Bikini a fantasia

Una moda che pensavamo non potesse più tornare e che invece ha conquistato i cuori di tutti sono i bikini a micro-fantasia.

Un modello che ha fatto la storia del bikini, il vintage che torna di moda e diventa tendenza, un capo che tutte desiderano e che trovare di una fantasia differente da quelle che già si iniziano ad intravedere in giro sono sempre il modo migliore per seguire un trend che è tornato in auge, mantenendo la propria identità ed evitando lo sgradevole effetto omologazione.

Costume intero nero

Un ritorno ad un vecchio classico vintage, volendo un po’ riprendere anche le forme dei costumi indossati dall’intramontabile icona di sensualità Marilyn Monroe, i costumi interi neri con scollo a balconcino o con il semplice e tradizionalista reggiseno a triangolo è un assoluto must nella valigia di una vera fashionista che non smette di esserlo anche in vacanza.

Prova a dare uno sguardo alle collezioni dei tuoi brand preferiti per trovare un modello di costume nero intero che credi possa rispecchiare perfettamente il tuo stile. Ma ricorda di fare questa ricerca solo se solitamente indossi questa tipologia di costume da bagno; non ti serve a nulla acquistare un costume che difficilmente o a malincuore sceglierai di indossare.

Bikini rosso

Se micro-fantasie e costumi interi non possono fare per te perché proprio non combaciano con il tuo stile, c’è un’altra tendenza che ti aiuterà a trovare una soluzione più estiva ed in palette con il tuo guardaroba, devi sapere che un bikini rosso, a prescindere da come questo sia composto tra top e bottom è un assoluto must di questa stagione.

Diverse celebs, modelle ed influencer hanno già iniziato a sfoggiarne diverse tonalità in base al loro incarnato ed al loro stile personale.

Tieni conto del fatto che più sgargiante è la punta di rosso, maggiore sarà l’effetto fashionista che riuscirai ad ottenere

Ricami

Il macramé è una di quelle tipologie di costume che, da quando è entrato a far parte delle scelte di sempre più ragazze, non è mai davvero uscito dalle tendenze.

Che sia un multicolor o una punta di bianco di diverse sfumature, la differenza è intercettare una tendenza o una sotto-tendenza. Per chi ama indossare al mare capi che rispecchino il proprio stile, in grado di fornire la percezione di sentirsi valorizzati, ma che al contempo abbiano quel sapore di contemporaneità che solo un indumento di tendenza riesce ad avere, con un bikini di questo tipo in valigia il risultato perfetto è assicurato.

Trova la tua definizione di stile nei capi che ti descrivono e che indossi con naturalezza, mostrando la tua naturale bellezza con spontaneità.