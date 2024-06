Come scegliere il bidet giusto per il proprio bagno

Se sei alle prese con la scelta del giusto bidet da installare nel tuo bagno, il bisogno di conoscere un po’ più approfonditamente questo sanitario bagno è più che comprensibile.

In commercio esistono moltissimi modelli differenti e sapere come orientarsi per cercare quello che rispecchia perfettamente le proprie esigenze tenendo conto del proprio budget è fondamentale.

Per questo motivo, in questo articolo scoprirai come scegliere il modello di bidet perfetto da installare nel bagno di casa grazie alle informazioni contenute in questo articolo.

Se stai cercando i complementi giusti per il tuo bagno e ti piacerebbe poter accedere ad un catalogo ricco di soluzioni diverse per tipologia, budget e brand contraddistinto da un rapporto qualità-prezzo davvero competitivo, potresti prendere in considerazione Inbagno. Parti dalla homepage per navigare all’interno del catalogo in base alle tue esigenze, per trovare tutto quello di cui hai bisogno per allestire il bagno dei tuoi sogni come e dove vuoi in modo super veloce.

Scegli il modello giusto in base al materiale

Un elemento forse a volte troppo spesso non preso con la giusta attenzione nella scelta del bidet è il materiale di composizione.

Questo incide significativamente sulla durevolezza del sanitario che ti appresti a comprare, sui costi di manutenzione che dovrai sostenere per eventuali problematiche che potranno insorgere con il passare del tempo, ma anche sulla resa estetica che andrai ad ottenere nella scelta di un bidet di un materiale e colorazione piuttosto che un altro.

Puoi scegliere tra:

– ceramica: il materiale più comune ed utilizzato per i bidet. Resistente, facile da pulire e molto comune; la scelta tradizionale per questo tipo di sanitario.

– porcellana vitrea: una tipologia di porcellana un po’ più esclusiva del modello precedente, più lucida e quindi dall’aspetto più accattivante e maggiormente resistente ai graffi.

– resine composite: leggere e resistenti, possono assumere diverse forme e darti la possibilità di avere il sanitario che desideri della forma e colore che desideri.

Scegli in base al tipo di installazione più adatto al tuo bagno

Il tipo di installazione del bidet è un aspetto non troppo preso in considerazione che può significativamente cambiare il costo di installazione di questo sanitario.

Osservando con l’aiuto di un professionista il tipo di attacco per sanitari attualmente presente nel proprio bagno di casa per scegliere un modello nuovo con il medesimo sistema di installazione, a meno che tu non voglia modificare l’impiantistica del bagno (che potrebbe richiedere una spesa consistente per completare questa operazione).

I tipi di installazione principali sono 2:

– bidet a terra: la tipologia più comune e presente nei bagni, è la più facile da installare e quella che richiede costi di manutenzione minori.

– bidet sospesi: la tipologia ideale per chi dispone già dell’impiantistica giusta e per chi ha poco spazio calpestabile.

A prescindere dalla tipologia di bidet più indicata per popolare il tuo bagno, è sempre preferibile prediligere le tue preferenze estetiche. Il bagno è uno dei luoghi più frequentati di tutta la casa, ed è anche uno dei più difficili da arredare nuovamente in modo economico, sia per il costo dei sanitari che per i costi della loro installazione e manutenzione. Scegli quindi in base al tuo stile, alle tue preferenze, per massimizzare le chance di non avere troppa voglia di riallestire questa stanza nel medio termine.