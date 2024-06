Colazione “Brunch” alla ligure in Villa Cambiaso: appuntamento domenica 7 luglio

Savona. Dopo il grande successo di Aperijazz che ha fatto sold out di presenze, Villa Cambiaso di Savona presente un evento davvero unico.

Il famoso Brunch inglese rivisitato in chiave Ligure. Domenica 7 luglio, dalle 10.30, sarà infatti possibile fare colazione nel magnifico giardino della Dimora Storica con specialità del nostro territorio (focaccia, torte con albicocche di Valleggia, Torta Pasqualina, Panissa, Pesto etc etc).

L’evento permetterà di fermarsi in giardino per quanto si vorrà sorseggiando un ottimo cappuccino e perché no, provandolo con la focaccia immersa dentro come da migliore tradizione ligure.

Verranno forniti giornali e libri per poter passare alcune ore in completo relax. A condire il tutto ci sarà la visita al piano Nobile della Dimora Storica dei Cambiaso che con gli affreschi originali non mancherà di stupire.

L’ingresso a euro 20 prevede tutto il buffet dolce e salato che soddisferà anche i palati più esigenti e farà conoscere la tradizione gastronomica ligure sia ai molti turisti già presenti nella nostra costa, ma anche ai liguri stessi.

È gradita la prenotazione al seguente link. L’orario del Brunch come da tradizione sarà dalle 10.30 alle 15 e sarà garantita la visita storica a qualsiasi orario di arrivo.