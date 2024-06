Clima di apparente collaborazione, la minoranza taglia con il passato e la sorpresa Vaccarezza: inizia così il “Tomatis Bis” ad Albenga

Albenga. L’emozione del sindaco rieletto, attorniato da una giunta a trazione femminile, mentre annuncia le linee programmatiche del suo secondo mandato; la minoranza che dà un taglio al passato, tende la mano alla maggioranza e annuncia un’opposizione “collaborativa, ma battagliera”; gli applausi unanimi al primo vicesindaco donna della storia della città; l’elezione del presidente del consiglio e la novità (con sorpresa) del ruolo di vicepresidente.

Sono gli ingredienti del primo consiglio comunale del Riccardo Tomatis Bis ad Albenga, dopo la vittoria elettorale che lo ha riconfermato (56,84% contro il 43,16% dello sfidante Nicola Podio) alla guida della città.

Una ricetta che potremmo ribattezzare “volemose bene” (come affermato anche dal consigliere Diego Distilo), ma su cui non poteva mancare un pizzico di pepe. E ad aggiungerlo ci ha pensato il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, autore di una vera e propria “sfilata” politica inattesa, i cui motivi sono ancora da decifrare.

L’ex presidente della Provincia e sindaco di Loano, infatti, non era certo attesto, ma si è presentato a consiglio già iniziato. E per raggiungere un posto a sedere è dovuto passare obbligatoriamente tra il pubblico e l’amministrazione, sotto gli sguardi sorpresi dei presenti. E nel finale non è mancato anche un battibecco piuttosto piccato tra lo stesso Vaccarezza e alcuni cittadini ingauni sulla questione della privatizzazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

È stato l’unico, vero momento di tensione di una serata che è filata insolitamente liscia, vista la tradizione dei consigli comunali ingauni (ma va anche detto che è solo il primo), in un clima di apparente collaborazione tra minoranza e maggioranza che, nell’occasione, ha scricchiolato solo di fronte alla linee programmatiche presentate dal sindaco e all’elezione del presidente del consiglio comunale: in entrambi i casi con astensione e voto con scheda bianca.

L’amministrazione Tomatis Bis all’esordio in consiglio comunale

Per quanto riguarda le nomine, la minoranza, compatta, ha infatti fatto presente che “avrebbe gradito che i nomi proposti fossero condivisi prima con loro, in un momento antecedente il consiglio” ma “così non è stato”. E così Alberto Passino è stato eletto presidente del consiglio con 11 voti favorevoli e 6 astenuti. Di contro, invece, è stato nominato vicepresidente Antonio Caviglia, ex segretario della Lega di Alassio e new entry in consiglio, che a sorpresa ha invece ottenuto l’unanimità, con tanto di appello sibillino di Guido Lugani, che lo ha invitato ad essere “la voce della minoranza in maggioranza”.

Ma quello che è emerso con chiarezza ieri, è la volontà della nuova minoranza, composta da Nicola Podio, Ginetta Perrone (subentrata a seguito delle dimissioni di Eraldo Ciangherotti), Roberto Tomatis, Diego Distilo, Guido Lugani e Marina Casa, di staccare con il passato dopo la debacle elettorale, cambiando il modo di fare opposizione.

“La nostra volontà è quella di lavorare in sinergia con l’amministrazione comunale. Sarà un’opposizione propositiva e non a prescindere, ma sarà comunque dura e senza sconti”, ha dichiarato Podio, che si è anche assunto la responsabilità della sconfitta, ringraziando i suoi candidati e i cittadini che hanno votato il centrodestra.

Dello stesso avviso anche gli altri componenti della minoranza, con Lugani che ha annunciato “un’opposizione in totale distacco con quella del recente passato, che sarà meno presente sui social e sui giornali e più impegnata a fare proposte”.

Netto anche Distilo Distilo, che ha confermato: “Questa minoranza vuole essere diversa, non sarà qui a fare ciò che è stato fatto nei 5 anni precedenti”. Per poi aggiungere: “Quando si perde in un modo tanto netto, bisogna ammetterlo e soprattutto riconoscere gli errori: ce ne sono stati tanti e il principale è aver esagerato nell’evidenziare troppi problemi in città, soprattutto in campagna elettorale. Da ora in poi, meno polemiche e più proposte”.

Curioso il fatto che dall’opposizione sia arrivato un plauso, in primis dal consigliere Roberto Tomatis, rivolto al primo vicesindaco donna della città di Albenga, Silvia Pelosi, ma non è stata spesa nemmeno una parola per i precedenti leader Eraldo Ciangherotti (che sarebbe dovuto essere in consiglio, ma ha deciso di dimettersi) di Forza Italia e Cristina Porro (recente dimissionaria da segreteria ingauna) della Lega, fatta eccezione per Ginetta Perrone che ha voluto “ringraziare Eraldo per l’opportunità e la lista di Forza Italia per il supporto e l’amicizia”.

E la parole della minoranza sono state accolte con favore dalla maggioranza, in particolare da Emanuela Guerra e Giorgio Cangiano che hanno parlato di “buoni propositi, che si spera vengano mantenuti”, ma secondo cui “la strada intrapresa sembra essere quella giusta”. Concorde anche il consigliere Radiuk, che ha posto l’accento sulla maggioranza di donne in giunta, definita “una vittoria per la città” e, rivolgendosi alla minoranza, “in un mondo segnato dalle divisioni” ha chiesto di “creare un esempio positivo, dimostrando collaborazione da ambo le parti nell’interesse della città”.

Menzione particolare va a Emanuele Feroleto, il più giovane membro neo eletto del consiglio comunale, che ha dedicato il suo discorso al ricordo della zia, Maria “Marisa” Feroleto in Alfano, scomparsa recentemente, mentre il sindaco Tomatis a Maria Angela Riolfo dipendente comunale in pensione scomparsa nei giorni scorsi.

Di seguito, il dettaglio dei principali punti del consiglio.

La composizione del nuovo consiglio

Il sindaco Riccardo Tomatis manterrà le deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica e Sport. Silvia Pelosi è vicesindaco con deleghe a Bilancio, Edilizia Scolastica e Società Partecipate. Marta Gaia assessore alla Cultura, Politiche sociali, Distretto Socio-Sanitario e Abbattimento Barriere Architettoniche.

Alberto Passino è stato nominato Presidente del Consiglio con deleghe al Personale, Affari Generali e Comitato Locale Turismo.

Mauro Vannucci assessore alla Sicurezza, Polizia Municipale e Demanio. Camilla Vio assessore al Turismo, Eventi, Politiche Giovanili e Commercio. Mirco Secco assessore all’Ambiente, Verde Pubblico e Servizi Cimiteriali.

La maggioranza di Riccardo Tomatis sarà composta da 10 consiglieri, oltre allo stesso Sindaco: 4 per la lista “Insieme per il futuro”: Giorgio Cangiano e Alberto Passino, e subentrano in Emanuele Feroleto ed Emanuela Guerra; 4 per la lista “Civica 24”: Franco Presbulgo, Raiko Radiuk, e subentrano Antonio Caviglia e Monica Tomatis; 2 per “Progetto Comune”, Giovanni Pollio e subentra Barbara Vullo.

Le linee programmatiche del “Tomatis Bis”

“Sono particolarmente emozionato, – ha dichiarato il sindaco poco prima del giuramento. – Ringrazio i cittadini: è stata una grande gioia e soddisfazione, ma è anche una grande responsabilità. Siamo determinati e con tanta voglia di fare e vedere la sala piena mi dà tanta speranza: questa sede è il cuore della città. Ci tengo a sottolineare che i cittadini ci guardano e lo fanno senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, in questo mandato vorrei avvicinare più giovani alla vita politica e per questo noi amministratori dobbiamo essere da esempio per loro. Mi sento in dovere di restituire molto alla città di Albenga e lo farò con trasparenza, determinazione e serietà”.

Al lungo applauso della sala dopo il giuramento, è seguito il discorso con le linee programmatiche.

Le nostre linee programmatiche nascono, in buona parte, dai 5 anni di Amministrazione appena trascorsi.

Molti progetti e opere che vedranno la loro esecuzione prossimamente, sono nati dal lavoro effettuato durante la scorsa amministrazione e, in alcuni casi, anche da prima, con Giorgio Cangiano.

Tra questi voglio ricordare innanzitutto la depurazione. Albenga oggi depura il 70% dei reflui. Passata l’estate inizieranno i lavori per il collettamento di Vadino. Arriveremo a una depurazione del 100% potendo ottenere, così, la bandiera blu. Parlando di Vadino, sarà una delle sfide dei prossimi anni. Abbiamo già realizzato un masterplan che delinea la nostra visione di Vadino con una attenzione particolare alla sua zona mare (con la realizzazione di una passeggiata che in buona parte sarà effettuata a scomputo degli interventi dei privati sulle ex scuderie e sugli ex cantieri navali), che abbiamo tutelato scongiurando la realizzazione di un CPR nella caserma Piave. Interventi importanti in zona mare saranno effettuati anche sulla sponda sinistra del Centa. Partirà la realizzazione della passeggiata di fronte alla Lega Navale che condurrà al, tanto criticato, pontile della pesca. In particolare realizzeremo una pavimentazione simile a quella presente nella nuova Piazza De Andrè (cuore degli eventi dell’estate), posizioneremo illuminazione, panchine e arredo urbano. Questo sarà solo il primo degli interventi che porteremo avanti per la nostra passeggiata. Se in questi anni, ed è sotto gli occhi di tutti, il Centro Storico è cresciuto notevolmente diventando sempre più richiamo per cittadini, visitatori e turisti, altrettanto faremo per la zona mare.

Albenga è cresciuta molto dal punto di vista turistico. I dati parlano chiaro.

Se ciò è stato possibile è anche grazie agli eventi, ai rapporti instaurati con realtà importanti come ad esempio Costa Crociere, agli investimenti sul territorio e alla comunicazione.

Tra i settori che vogliamo continuare a sviluppare, particolare attenzione avrà anche un turismo legato allo sport, all’outdoor, alla cultura e all’enogastronomia.

Abbiamo progetti importanti e ambiziosi sull’Isola Gallinara che diventerà riferimento per l’archeologia subacquea che ad Albenga trova le sue origini.

Non solo perché stiamo già sviluppando progetti legati allo sport e all’outdoor legati alla nostra isola (come la “piscina naturale” per il nuoto in acque libere e molto altro).

Legata all’outdoor non possiamo dimenticare la valorizzazione del nostro entroterra e fra tutti ricordo il progetto della Casa dell’Outdoor a Campochiesa.

Importante parlare anche dell’ammodernamento e continuo adeguamento dei nostri impianti sportivi. In progetto sono ulteriori interventi sullo Stadio Riva, sulla nostra piscina Comunale, sulla tensostruttura e la realizzazione di un nuovo campo da calcio.

Parlando di enogastronomia continueremo a ideare e organizzare eventi di valorizzazione dei nostri prodotti, il percorso delle De.Co. e molto altro, ma non possiamo parlare di enogastronomia senza parlare della tutela del nostro territorio con la messa in sicurezza idraulica dello stesso.

Oltre agli interventi manutentivi, negli scorsi anni abbiamo ricevuto 6 milioni di euro per Rio Fasceo e Carendetta.

Quando abbiamo presentato questo progetto, non era facile pensare di poter ottenere un finanziamento di tale importanza. Continueremo a lavorare al fine di intercettare risorse per mettere in sicurezza con interventi risolutivi altre zone della nostra città.

In questi 5 anni la nostra Amministrazione ha investito molto sulla sicurezza e nella sicurezza dei nostri edifici scolastici.

Abbiamo fatto grossi investimenti su tutti gli edifici scolastici. Continueremo in questa direzione occupandoci anche della funzionalità e dell’estetica (rifacimento facciate) delle scuole.

Inoltre continueremo l’iter per la realizzazione del Polo Scolastico. È stato confermato, infatti, il finanziamento per la realizzazione del primo lotto funzionale che prevede anche la realizzazione di una palestra che potrà essere utilizzata anche dalle realtà sportive del territorio.

Importante tema quello del sociale. Abbiamo portato avanti molti progetti, e tra questi cito i 4 milioni di euro ottenuti per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura. Con la nomina del Commissario Straordinario ci auguriamo che ci siano erogati immediatamente i finanziamenti che ci permetteranno il recupero di un immobile in Reg. Rapalline a Campochiesa e di una parte dell’ex Ospedale.

Ed è proprio anche attraverso il recupero di immobili in stato di abbandono che si parla di sicurezza.

Oltre al recupero di immobili e la riqualificazione di intere aree della città come Piazza Matteotti (già iniziato l’intervento sulla scala), Piazza Europa (già iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria), Piazza del Popolo (già iniziato il primo lotto di lavorazione con il quale realizzeremo un palco fisso e miglioreremo l’intera piazza), Piazza Corridoni (Attraverso gli oneri dell’ex ortofrutticola effettueremo un intervento importante sull’ex cinema Astor) e molto altro, continueremo a investire in sicurezza e in videosorveglianza.

Tanto, in termini di videosorveglianza, è stato fatto anche nelle frazioni grazie alla collaborazione con i privati (pensiamo alla frazione di Campochiesa).

Continueremo ad intervenire sulle frazioni sia con interventi legati alla sicurezza, che attraverso la realizzazione di opere ed eventi e con gli asfalti.

È nei nostri piani, a tal proposito continuare in maniera decisa ad intervenire sui piani viari e i marciapiedi della nostra città.

La città ci ha dato fiducia per quello che siamo riusciti a realizzare continueremo a lavorare in questa direzione con impegno e sempre e solo perseguendo il bene di Albenga.