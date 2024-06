Cinzia Peroni presenza le sue idee per Toirano: “Tavolo permanente coi commercianti, carnevale per bimbi e rassegne di cabaret e musica”

Toirano. Successo, a Toirano, per l’AperiPeroni, l’aperitivo-incontro promosso da Cinzia Peroni, candidato consigliere comunale con la lista “Semplicemente Toirano” di Giuseppe De Fezza.

Durante l’evento tenutosi a “U Tanun du Cafè”, Cinzia Peroni ha avuto modo di confrontarsi con i suoi concittadini e di presentare alcune delle sue idee in ambito di turismo e commercio, settori dei quali vorrebbe occuparsi in caso di vittoria elettorale.

“Ritengo sia necessario – ha spiegato – costituire un tavolo permanente con i commercianti, al fine di raccogliere proposte e iniziative utili; inoltre, l’istituzione di un regolamento di co-working potrebbe incentivare l’apertura di nuove attività anche all’interno di quelle già esistenti”.

Se sarà eletta, Cinzia Peroni è pronta a impegnarsi per lo sviluppo del Varatella Trail Area, il progetto turistico di valorizzazione degli sport outdoor che coinvolge i comuni di Toirano, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito e Ceriale. Ma non solo: “Vorrei organizzare una rassegna di cabaret e magia e un festival per musicisti e gruppi emergenti. E mi piacerebbe istituire un carnevale per i bambini, coinvolgendo la scuola, le associazioni ed i commercianti”.

Inoltre, sempre in ambito di promozione turistica del territorio, Cinzia Peroni punta a “realizzare dei video emozionali, per raccontare e promuovere il nostro bellissimo territorio e soprattutto il caratteristico borgo medievale, in particolare nei Paesi del nord Europa. Insieme, ovviamente, alle bellissime Grotte”.

Cinzia Peroni abita a Toirano da 22 anni e lavora da sempre nel mondo del commercio. Madre di Ludovica e moglie di Giancarlo (Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito) ha deciso di mettersi in gioco con Giuseppe De Fezza “per dare il mio contributo alla squadra e al luogo che amo e vivo tutti i giorni. Da mio marito ho imparato cosa significa impegnarsi con passione per il paese che si ama e quali risultati si possono ottenere quando si lavora per i giusti obiettivi in una squadra affiatata come quella di Semplicemente Toirano, un gruppo di amici che ha a cuore il proprio paese”.

“Datemi fiducia, per Semplicemente Toirano io ci sono”, è il suo invito a tutti i toiranesi.