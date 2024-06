Cinque giovani della diocesi di Savona in partenza per la missione di Monassao

Savona. Domenica 23 giugno nella Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, don Michele Farina, sacerdote fidei donum nella Repubblica Centrafricana, incontrerà i cinque giovani fra i 18 e i 35 anni (tre ragazze e due ragazzi) che nella seconda metà di luglio e per circa un mese insieme a lui vivranno un’esperienza missionaria a Monassao, promossa dal Servizio per le Missioni e le Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli.

Il numero di posti prefissato per motivi logistici (massimo 5 persone) è stato ampiamente raggiunto e superato: agli incontri mensili si sono presentati infatti otto giovani, i quali hanno compiuto l’indispensabile discernimento che ha definito i primi partenti. Durante questi appuntamenti si è discusso della situazione si è discusso della situazione geopolitica nella nazione africana, delle attività che si dovranno svolgere e dell’attenzione missionaria che si può mettere in campo anche nella vita quotidiana.

“Il gruppo che si è creato è unito e coeso e comprende anche coloro che per ragioni personali o di lavoro non prenderanno parte alla missione – spiegano i corresponsabili del Servizio Davide Carnemolla e padre Enrico Redaelli – Il primo obiettivo di sensibilizzazione dei giovani sul tema della missione ad gentes, di un loro coinvolgimento a livello parrocchiale e diocesano nel lavoro missionario e dell’attenzione al fenomeno migratorio è stato raggiunto”.

Ora si stanno già ipotizzando le azioni per una proficua ricaduta con le prime iniziative del prossimo anno pastorale 2024 – 2025 e un nuovo viaggio a Monassao l’anno prossimo. Chi volesse ricevere informazioni può contattare padre Redaelli al numero di telefono e WhatsApp 3491836069 oppure all’indirizzo e-mail henryyole1@live.it.