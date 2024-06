Cinghiali abbattuti a Savona, l’Osservatorio Animalista: “Inutile e grave maltrattamento, indegno di un paese civile”

Savona. “Sono inaccettabili, umanamente e penalmente, le dichiarazioni rilasciate dalla regione Liguria dopo l’uccisione, avvenuta su segnalazione del comune, nei giorni scorsi a Savona, di 11 cinghiali, sei sulla spiaggia e 5 nel Letimbro”. Lo afferma, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalista tornando sulla vicenda raccontata qualche giorno fa da IVG.it.

Osa ricorda la replica di Regione: “L’intervento con i sei capi abbattuti si è svolto in totale sicurezza per la cittadinanza. Nessuno era presente dove sono stati effettuati gli abbattimenti. Gli spari sono stati fatti a distanza ridotta e con armi di calibro piccolo, che producono un rumore limitato”.

L’Osservatorio Savonese Animalista contesta “duramente l’ultima incredibile affermazione; i cinghiali sono animali robustissimi e forti e con una pelle molto spessa; sparargli con ‘armi di calibro piccolo’ anche se a distanza ravvicinata, si rischia quasi sempre di ferirli non mortalmente, con la conseguenza che, se non sono in gabbia (come i sei sulla spiaggia) è possibile che riescano a fuggire seminando il panico nelle vie e, comunque, anche se sono rinchiusi, se ne prolunga la sofferenza, dovendo ‘finirli’ con altri colpi di fucile”.

Per Osa è “un inutile e grave maltrattamento indegno di un paese civile” e continua a sollecitare il sindaco di Savona ad “emettere un’ordinanza urgente che vieti di sparare alla fauna selvatica in luogo abitato e consenta l’allontanamento dei cinghiali solo con mezzi incruenti, come chiedono anche alcuni rappresentanti dei bagni marini. L’unico sistema efficace per far tornare i cinghiali sulle alture è costringere i cacciatori delle squadre di caccia al cinghiale ad inseguirli con i propri cani al guinzaglio”.