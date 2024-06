Cinghiali a Laigueglia, il racconto di un turista: “Io e il mio cane fuggiti in tempo”

Laigueglia. Ancora allarme per la presenza dei cinghiali nei centri urbani, a ridosso delle abitazioni sulle zone collinari. Questa volta, brutta avventura, ma senza conseguenze, per un turista in villeggiatura a Laigueglia per l’incontro con una coppia di cinghiali sulle prime alture di Laigueglia, nella zona di via Mazzetto.

“Stavo passeggiando con il mio cane Duke poco prima delle 22.00 di ieri sera, durante l’intervallo della partita della nostra nazionale di calcio, quando ho notato un sacco della pattumiera aperto con il contenuto sparso per la strada – racconta lo stesso villegiante -.Ho pensato ad una bravata di qualche incivile, poi ad un certo punto ho sentito dei rumori e due cinghiali, infastiditi, andare contro il mio cane”.

“A quel punto ho subito lasciato il guinzaglio per fare scappare il barboncino, nel frattempo mi sono aggrappato a un segnale stradale per evitare la carica”.

“Per fortuna il cane è stato fulmineo a fuggire, mentre i cinghiali si sono poi diretti verso la collina. Il mio cane si è nascosto a qualche centinaio di metri dietro a una fila di auto parcheggiate” conclude il turista.

Questo, come riportano le cronache degli ultimi tempi, non è certo la prima testimonianza sulla presenza degli ungulati a pochi passi dalle case e in zone propriamente cittadine.