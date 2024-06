Cgil Savona, Pasa: “Se non risolta, la crisi del comparto del vetro mette a rischio l’intera provincia”

Val Bormida. “Crisi del comparto del vetro in Val Bormida, se non risolta a rischio centinaia di occupati e l’impoverimento di tutta la Provincia”. Andrea Pasa, segretario della Cgil Savona, interviene sulla vertenza di Verallia ma anche sulle difficoltà dell’intero settore.

“Eppure fino a poche settimane fa c’era chi sosteneva che la Liguria e la Provincia di Savona erano la nuova “Silicon Valley “. Forse aveva azzardato un pochino, perché tra crisi industriale non risolte (Sanac, Funivie e Piaggio) e l’assenza totale di politiche industriali la situazione nella nostra Regione e in provincia è estremamente preoccupante”, prosegue.

“La Politica regionale e nazionale è latitante sulle politiche industriali – incalza il segretario della Cgil – Sono estremamente preoccupato su ciò che sta accadendo all’industria savonese “tutta”, è la fotografia della noncuranza di Regione Liguria e Governo sulle politiche industriali che rischiano di cancellare parte importante dell’apparato produttivo della nostra provincia facendo precipitare l’intero territorio nella povertà economica, sociale e produttiva. Non ci rassegniamo a denunciare l’immobilismo della politica e molte volte delle imprese che “spolpano tutto il possibile”, e poi alle prime avvisaglie gettano la spugna. Per questo sono necessarie “politiche industriali” serie, concrete e soprattutto urgenti, scelte di politica industriale così come quelle socio sanitarie ed infrastrutturali assenti o profondamente sbagliate quando si parla della Provincia di Savona”.

“Ora è necessaria una presa di posizione forte delle istituzioni locali, cosi come ha iniziato a fare l’amministrazione di Carcare ieri, incontrando sindacati e lavoratori, a difesa dell’industria valbormidese, di centinaia di posti di lavoro di qualità e più in generale per il futuro dell’entroterra savonese, sempre più messo all’angolo da scelte delle politiche profondamente sbagliate”, conclude Pasa.