Ceriale, mare accessibile ai disabili ai Bagni Martini grazie ai Lions

Ceriale. Mare accessibile anche ai disabili ai Bagni Martini di Ceriale. Da qualche giorno, infatti, nello storico stabilimento balneare cerialese è in funzione una sedia “Job” e un sollevatore che permette alle persone con disabilità di raggiungere la battigia, ovviamente con l’aiuto dei bagnini, in tutta tranquillità e sicurezza. Le attrezzature per rendere il mare accessibile a tutti sono state donate allo stabilimento balneare dal Lions Club Bosco Marengo “La Fraschetta” che, mesi fa, aveva dato vita al progetto “Portami al Mare”.

La cerimonia di consegna delle attrezzature è stata guidata dal presidente del Club, Maurizio Pasini, che dopo aver illustrato le finalità del progetto ha dato la parola ai soci del Club e ai proprietari dello stabilimento balneare. “Per noi è importante avere a disposizione attrezzature di questo tipo per rendere spiaggia e mare ancora più inclusivi. Grazie a queste dotazioni il mare è realmente di tutti”, hanno sottolineato i titolari dei Bagni Martini.

Non è mancata, ovviamente, una dimostrazione pratica del funzionamento delle nuove attrezzature, con una emozionata Francesca, madrina della manifestazione, portata in riva al mare tra applausi e commozione. Al termine della consegna e della dimostrazione la cerimonia si è fatta meno formale, con un aperitivo concluso con l’augurio che questa iniziativa possa essere d’ispirazione per altri stabilimenti balneari, di Ceriale e non solo.