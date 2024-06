Ceriale e Borghetto in festa per il decennale del gemellaggio con Cetara

E’ una storia cominciata oltre un secolo or sono, una storia di immigrazione e di integrazione, una storia che, per Ceriale, ha voluto dire riscoprire il mare, non solo come via di collegamento e di commercio, ma anche come risorsa per mettere in tavola del cibo: il pesce. Già, perché i liguri non sono mai stati pescatori, la loro cucina è di terra, orti e bosco, poco mare. Sino a quando, a remi, su gozzi e barche di legno, in Liguria non arrivano pescatori da Sicilia e Campania, che seguendo le rotte dei banchi di pesce, scoprono che il nostro mare è ricco e decisamente poco sfruttato rispetto al Sud.

A Ceriale arrivano i primi pescatori da Cetara, splendido borgo della Costiera salernitana, dapprima accolti con curiosità e, inevitabilmente, diffidenza, ma nel giro di pochi anni integrati nella vita cerialese. I loro cognomi, Ruocco, Giordano, solo per citarne alcuni, fanno ormai parte a pieno titolo della “cerialesità”. Un legame strettissimo tra Ceriale e Cetara, suggellato da decine di matrimoni, da decine di visite in Costiera da parte delle famiglie cerialesi. Dieci anni fa la decisione, inevitabile se vogliamo, di gemellare i due borghi, e quest’anno l’altrettanto inevitabile decisione di celebrare il decennale con una giornata di festa. Ed ecco allora che Comune, OK Ceriale, parrocchia di San Giovanni Battista ed Eugenio, la confraternita di Santa Caterina, il circolo fotografico San Giorgio, l’Aps Ceriale NoStop hanno dato vita ad una giornata fatta di mostre, incontri, confronti.

Si comincia sabato 22 a Ceriale e si prosegue domenica 23 a Borghetto Santo Spirito, altro borgo “scelto” oltre 100 anni fa dai pescatori cetaresi.

PROGRAMMA:

Sabato 22 giugno 2024

Ore 10.00 Saluto di benvenuto del Sindaco Marinella Fasano alla delegazione di Cetara nella sala consigliare;

Ore 10.30 Inaugurazione della mostra fotografica “Fiori d’Arancio” nell’oratorio di Santa Caterina; a seguire inaugurazione mostra “CERIALE .. IERI”

Ore 11.00 “INCONTRI DI SAPORI” Cetara – Ceriale Sala Polivalente – Coordinatore e moderatore Stefano Pezzini.

– Introduzione del Sindaco Marinella Fasano e del Delegato del Comune di Cetara Luigi Carobene;

– Visione dei filmati “Cetara secondo il Prof. Franco Gallea” commentato dall’Ing. Angelo Gallea;

– “CANUNETTI”, storie e segreti tramandati dalle vecchie famiglie Cerialesi, raccontate dal filmato realizzato da Raffaele Ruocco;

– Giovanni Pazzano, cartografo, presenta la mappa storica del cibo regionale “Mangia’ in Liguria” . Storie di cucina e in particolare la città di Ceriale identificata nei “Canunetti”;

– “Le Testimonianze di due Cetaresi” interpretate da Elisabetta Craviotto;

– Intervento del Dott. Secondo Squizzato, Presidente dell’Associazione “Amici delle Alici” di Cetara;

– Relazione del produttore colatura delle alici Giulio Giordano e dimostrazione della “spillatura”;

– Presentazione De.Co del Comune di Ceriale;

– Ore 16.00 Il Prof. Giorgio Calabrese e il giornalista Stefano Pezzini, coordinati dalla giornalista Monica Napoletano presentano il libro “Sull’onda del gusto ligure. Storie di cucina” nella Sala Polivalente Francesco Fizzotti.

Domenica 23 giugno 2024

– Ore 11.30 Inaugurazione della passerella panoramica Borghetto SS.- Ceriale presenziata dal Sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa e dal Sindaco di Ceriale Marinella Fasano, autorità civili e religiose.

– Ore 20.00 Processione per la festività di San Giovanni Battista con partenza dal sagrato della chiesa.