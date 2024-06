Ceriale, degrado e rifiuti abbandonati nella riserva naturale del rio Torsero

Ceriale. Prosegue l’attività di controllo della Guardie del WWF sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio: in questo caso nelle aree protette savonesi.

Le Guardie WWF di Savona durante il normale controllo ittico-ambientale dei rii e torrenti, oltre a rilevare una grave situazione di rifiuti abbandonati ed uno scarico fognario nel rio Ibà, già segnalata in passato agli enti preposti, in primis il Comune di Ceriale, proseguendo a valle del rio hanno accertato una situazione di degrado e totale abbandono dell’area protetta, la riserva naturale regionale del rio Torsero.

In particolare, l’abbandono delle strutture ancora presenti realizzate per la fruizione didattica della riserva stessa e in parte coperti da vegetazione infestante. Nell’area boscata circostante situata nei pressi delle abitazioni di via Garden, si è accertata la presenza di vari abbandoni di rifiuti sparsi all’interno del bosco.

Le opere di canalizzazione delle acque piovane risultano invece ostruite da rifiuti, fogliame e invase da vegetazione.

A seguito del monitoraggio effettuato, le Guardie WWF di Savona hanno provveduto a segnalare questa situazione anche agli altri enti preposti e attendono riscontri a breve termine circa i provvedimenti da intraprendere per azioni di rimozione e bonifica dell’area naturalistica cerialese.