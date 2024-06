Centro vaccinale, Nuova Grande Loano: “Condividiamo la preoccupazione di De Vincenzi. Lettieri si attivi per contrastare le decisioni di Asl”

Loano. Nuova Grande Loano condivide “lo sdegno e la preoccupazione espressa a gran voce dal sindaco uscente di Pietra Ligure De Vincenzi relativamente alla situazione del servizio sanitario ligure, in particolar modo del nostro territorio”. Il tema è lo spostamento del centro vaccinale di Loano.

“Siamo al paradosso – dicono da Nuova Grande Loano – Da una parte cittadini che con sempre maggiori difficoltà accedono alle prestazioni sanitarie, con i disagi che tutti conosciamo e che sovente viviamo sulla nostra pelle. Dall’altra parte operatori sanitari, preparati e professionali, che si trasformano in acrobati della sanità per tentare di soddisfare tutte le richieste dei cittadini/pazienti. In mezzo un mare di lacune, di scelte sbagliate, di promesse non mantenute, di tempi che misteriosamente continuano ad allungarsi prima che i problemi trovino una soluzione”.

“La politica locale non sta agendo, non sta prendendo posizioni, soprattutto non sta chiedendo con forza alla politica regionale di agire e di farlo velocemente. Plaudiamo al sindaco De Vincenzi che non teme di richiamare coloro che hanno potere decisionale alle proprie responsabilità. Certamente vorremmo che anche il sindaco di Loano Lettieri si esponesse con i propri referenti in regione per contrastare le decisioni di Asl, almeno nel momento in cui Loano perde un presidio importante come quello vaccinale. Anzi, vorremmo che combattesse affinchè tornassero ad essere funzionanti sul nostro territorio tanti servizi prioritari per i cittadini che negli ultimi anni sono stati dismessi”.