Cengio, “botti” di mercato confermati: Caruso e Zizzini vestiranno granata

Cengio. Una rosa per poter guardare ai playoff. Dopo aver prima annunciato l’arrivo di Francesco Montano, Roderic Gillardo e Fabrizio Negro e poi sei riconferme (tra cui Pelle, Gallesio, Venturino e Spinardi), ora per il Cengio è arrivato il momento dei primi “botti” di mercato.

Nel pomeriggio odierno infatti il presidente Maurizio Adriano ha reso noto che Marco Zizzini (centrocampista classe 1997) e Samuele Caruso (attaccante classe 1995) la prossima stagione faranno parte della rosa granata.

Già alla corte di Chiarlone con la Carcarese, Zizzini rappresenta un colpo di assoluto prestigio per il Cengio che, proprio come preannunciato, sta perseguendo l’obiettivo di allestire di una squadra “made in Valle”. Per Caruso invece, in seguito all’aver indossato la maglia del Quiliano&Valleggia durante la stagione da poco conclusasi, si tratta di un ritorno in Val Bormida dopo aver militato tra le file di Olimpia Carcarese, Bragno e Mallare.