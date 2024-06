Celle Ligure senza corrente per ore, il sindaco Beltrame: “A breve situazione alla normalità”

Celle Ligure. “Nel giro di breve tempo, il paese tornerà ad avere la luce”. Così il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame, ancora sul posto con la sua squadra, dopo i disagi che si sono registrati da questa mattina in diverse zone cellesi.

L’incendio di una cabina dell’Enel in via Costa prima e i problemi a un cavo interrato di media tensione a Sanda, poi. Pesanti le ripercussioni che i tecnici stanno cercando di risolvere da ore.

La cabina di via Costa è stata contro-alimentata, nella frazione è stato installato un generatore. Ma non è il solo. Nel pomeriggio un gruppo elettrogeno è stato posizionato anche dal Frantoio, dalla cabina Enel, in via Sanda. Attraverso dei bypass si sta provvedendo a portare la corrente dove ancora manca.

“Ma sarà questione di poco – sottolinea il sindaco – stiamo seguendo con attenzione tutti i cittadini, specialmente coloro che da ore hanno apparecchiature senza corrente”.

Oltre alla mancanza di energia si stanno registrando disservizi anche per la rete internet.