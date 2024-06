Celle Ligure, domani l’Anteprima Meeting Arcobaleno

Celle Ligure. Ad un mese dall’appuntamento clou, ecco in arrivo l’Anteprima Meeting Arcobaleno, una sorta di “prova generale” dell’impianto sportivo Olmo/Ferro che mercoledì 17 luglio ospiterà l’edizione numero 35 del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa che si prevede estremamente interessante (sulla base delle già oltre 100 adesioni confermate).

Attesi su pista e pedane dell’impianto cellese per martedì 18 giugno oltre 400 atleti, per una manifestazione che avrà inizio alle ore 17 e coinvolgerà sia le categorie giovanili che master ed assolute.

Ecco alcune anticipazioni riferite a i protagonisti di questa giornata.

Interesse per il saltatore in alto comasco (categoria Cadetti, quindi U16) Gabriele Ciappesoni (Pol. Mondello) già salito ad 1.90 in stagione.

Rimanendo all’alto nella gara assoluta saranno in pedana Simone Luminoso (Unicusano Livorno), 2.06, Martin Carra Echevvaria (Alba Docilia), 2.01, e l’allievo (classe 2009) dell’Atletica Sarzana Andrea Campani (1.87 come accredito).

Nelle gare di corsa buone cose si attendono dai 200 maschili con Jim Folajin Fonseca (accredito di 21.41 e portacolori della Cento Torri Pavia) a sfidare il “padrone di casa” Luca Biancardi ed i giovani Junior Igene (Spezia Marathon DLF) e Gabriele Fereidouni (Cus Genova).

400 uomini con lo junior Fabio Coppola (Pro Patria Cus Milano, 48.99) a sfidare Gabriele Scarrone (ASD Milone Siracusa) quest’anno a 49.30.

400 donne con la sfida tra le giovani e promettenti Camilla Rebora (CUS Genova) ed Anna Crovetto (Atletica Arcobaleno Savona).

Molte le iscrizioni riferite alle categorie ragazzi e ragazze, a confermare l’importante funzione promozionale dell’evento, organizzato dal Comune di Celle Ligure e dal Centro Atletica Celle Ligure, con il supporto di numerosi partners pubblici e privati.

Il programma della manifestazione