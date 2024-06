Celle Ligure 2024, tra i cinque contendenti la spunta Marco Beltrame: è lui il nuovo sindaco

Celle Ligure. Marco Beltrame ce l’ha fatta: è lui il nuovo sindaco di Celle. Con 937 voti si è aggiudicato il 31,88% dei consensi, sufficienti a battere la sindaca uscente Caterina Mordeglia che si è fermata a 769 (26,17%).

La sua lista “SìAmo Celle” ha quindi ottenuto la maggioranza relativa dei voti e 8 seggi in consiglio. Al secondo posto “Aria Nuova” dell’ormai ex sindaco Caterina Mordeglia, che si è fermata a 769 voti (26,17%); a seguire “Idea Comune” per Celle Ligure di Germano Gadina (662 voti, 22,52%).

Fuori dal consiglio comunale “Un’altra Celle” di Silvia Simoncelli (326, 11,09%) e “Rinascita” di Luigi Bertoldi (245, 8,34%), che non hanno ottenuto alcun seggio.

Marco Beltrame, quarant’anni, guiderà il paese per i prossimi cinque. “Si brinda – le sue prime parole a IVG – Finalmente, dopo una campagna molto lunga, appassionante ma anche stancante, è finita. Abbiamo vinto e adesso dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare”.

Bagno di folla per il giovane cellese: “Una vittoria che dà una certa solidità. Contando che di liste ce n’erano cinque – sottolinea – Per noi sarà fondamentale collaborare con l’opposizione per tutti i cinque anni, perché noi rappresentiamo tutta la cittadinanza”.

Una squadra tecnica, formata da tanti giovani.”Proveremo a portare una ventata di freschezza e di innovazione, senza dimenticare il passato del nostro paese. Paese che va comunque tutelato. Pensare al futuro, rispettando il passato che va sempre tenuto ben presente”. E adesso? “Subito al lavoro, già da domani mattina”.