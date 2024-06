Carcarese, Battistel per una squadra a testa alta: “L’ambizione è la benzina per fare le cose”

Puntare a giocare i playoff è l’obiettivo della Carcarese anche per la prossima stagione. Per farlo il club ha puntato su una novità come primo allenatore. Sarà il classe 1992 Michele Battistel a guidare la squadra biancorossa. Nelle ultime stagioni ha collaborato con mister Diego Alessi in Eccellenza, con Cairese Campomorone. Nel 2021 ha superato l’esame del corso da match analyst a Coverciano. Insieme a lui, altri due giovani allenatori: Enrico Saviozzi e Matteo Orcino.

Prima della chiamata della Carcarese come pensavi il tuo futuro sportivo?

Pensavo che mi sarebbe piaciuto provare a fare il primo allenatore, già da qualche mese avevo maturato questa idea. Non ho scelto di “separarmi da Alessi” ma di intraprendere un nuovo percorso. Lui resta un amico con la “a” maiuscola con cui parliamo sempre di calcio e non solo.

Ti aspettavi subito un club così ambizioso?

Non sono meravigliato, non penso di non meritarmelo. Mi fa piacere che mi abbia cercato una società così importante. Il fatto che sia stata la Carcarese ha accelerato la trattativa. C’era già stato un contatto l’anno scorso, solo per fare il collaboratore. La mia risposta era che il collaboratore lo avrei fatto con Alessi e dopodiché avrei accettato solo ruoli da primo.

Cosa ti ha chiesto la società?

L’obiettivo della Carcarese è giocare i playoff, che è chiaramente anche il mio obiettivo. Sono ambizioso ma non in maniera arrogante: l’ambizione è la benzina che serve per ottenere risultati.

Immagine che lo “stampo” si quello di Alessi: pressing, possesso e uno vs uno a tuttocampo…

L’obiettivo è provare a prendere in mano il controllo nelle partite e di essere protagonisti. Recuperare palla il prima possibile e sapere cosa fare quando ce l’abbiamo. Avrò uno staff giovane con Matteo Orcino ed Enrico Saviozzi. Ragazzi come me che hanno voglia di mettersi in gioco. Con voglia, sorriso e l’atteggiamento giusto. Il principio che sarà una difesa a tre poi ovviamente in fase di possesso costruiremo con un assetto più propositivo. Mi piace confrotarmi con i ragazzi.

Ci sarà tanto di Alessi?

Sì ma non sarà un “copia-incolla”. Con lui abbiamo sempre discusso in modo acceso e costruttivo su tanti dettagli. Siamo in grande sintonia ma con delle differenze. A Carcarese troverò una rosa forte per la categoria con ragazzi di valore. Proverò a far appassionare i giocatori al modo di lavorare che proporremo.

Da “tecnico” ora sarà importante anche la capacità di gestione…

Sta all’allenatore coinvolgere i giocatori non dal punto di vista del minutaggio ma della proposta di gioco. Poi si fanno delle scelte. Vorrei che tutti i membri della rosa avessero chiara l’identià della squadra e si sentissero di conseguenza partecipi.

Non c’è più Saviozzi in campo, quale l’identikit della nuova punta?

Una punta che possa ricoprire i tre ruoli dell’attacco. Ma del mercato non me ne occupo. Ho dato linee guida ma Gandolfo, Ferrero e Abbaldo che sono molto competenti nella ricerca e nella scelta.