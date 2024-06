Carcare, via Abba asfaltata e riaperta al traffico veicolare e pedonale

Carcare. Riaperta, dopo circa tre anni, la strada di via Abba, chiusa da tempo per il cantiere di allargamento del letto del fiume. Il tratto è stato asfaltato e da ora si può percorrere in entrambe le direzioni fino alla rimessa dell’Eni, da lì, invece, solo a senso unico verso l’area artigianale.

Anche il passaggio riservato ai pedoni è ora possibile, con un camminamento identificato dalla segnaletica orizzontale e verticale.

Per i mezzi pesanti attenzione al limite in altezza di 2,70 metri in prossimità del ponte della strada provinciale.

Il semaforo, vista l’occupazione di piazza Caravadossi da parte del Luna Park che aprirà i battenti venerdì 14 giugno per i consueti festeggiamenti patronali, resterà attivo fino al 2 luglioE.