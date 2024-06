Cantiere Letimbro, il ds Mantelli: “Sfida entusiasmante. Noi al Bacigalupo? Ci lavoriamo”

Giornate frenetiche in casa Letimbro. La società ha cambiato pelle e anche la rosa subirà una profonda trasformazione. Sul campo sarà Dario Roso a dover trovare la quadra, mentre sul mercato la coppia Mantelli-Monofilo è chiamata ad allestire la rosa. I due avevano lavorato insieme alla Priamar Liguria riuscendo a raggiungere una storica promozione in Prima Categoria. Ora l’obiettivo è ricostruire la truppa gialloblù. Con la ciliegina sulla torta rappresentata dal possibile approdo al Bacigalupo, come spiega Alessio Mantelli.

Vox populi, vox dei. La Letimbro sta considerando di poter giocare al Bacigalupo le partite casalinghe?

Diciamo che la situazione si sta evolvendo ma non facciamo proclami, noi abbiamo fatto i nostri passaggi ufficiali per non scavalcare nessuno e contiamo a breve di avere la risposta.

Torni in pista, insieme a Monofilo, in una situazione perlomeno “precaria” visto che c’è molto da ricostruire…

In questo momento la Letimbro sta cercando una stabilità societaria e grazie a molte persone che si stanno prodigando con molteplici aiuti si intravede la luce. La sfida di per sé è entusiasmante e forse è proprio quello che cercavamo io e Monofilo, perché le soluzioni erano due : ristrutturare un palazzo fatiscente o costruirne uno nuovo e sostenibile, così abbiamo optato per la seconda opzione.

Il mercato segue un ritmo forsennato, va da sé che la possibile non iscrizione della Letimbro abbia spinto un buon numero di giocatori verso altre società. State riscontrando difficoltà nell’allestire la squadra?

Per quanto riguarda i giocatori, come giusto che sia, ne abbiamo sentiti tanti e ne sentiremo ancora. Ovviamente e direi anche giustamente il vecchio gruppo di giocatori ha trovato nuove strade, quindi il lavoro da fare è ingente, ma con molto stupore ho notato la possibilità di costruire una bella squadra.

Al momento quanti giocatori avete in rosa?

Abbiamo già circa 14 giocatori e ciò ci rende abbastanza tranquilli. Aspettiamo le notizie ufficiali sul futuro campo da gioco per accelerare e intavolare nuove trattative. Nel caso tutto vada in porto giocare al Bacigalupo sarebbe un ottimo biglietto da visita da presentare ai giocatori. Ovvio che qualche pallino io lo abbia, come Vallone ed Esposito (della Vadese ndr) ma è giusto rispettare i tempi per qualsiasi trattativa visto che fino al 30 giugno sono tesserati per un’ altra squadra . Detto ciò a parte sei o sette elementi di esperienza, proveremo a far nascere una Letimbro giovane e forte.