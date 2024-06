Campi solari Alassio, Macheda replica: “Nessuna emergenza, solo un maggior numero di iscrizioni”

Alassio. “Premesso che la fase istruttoria relativa alle iscrizioni al campo solare 2024 è ancora in corso, va in primo luogo sottolineato che non esiste alcuna emergenza relativa alla possibilità per i bambini di Alassio di accedere al servizio, che sarà reso sia tramite il campo solare gestito direttamente dal Comune di Alassio (che offre 109 posti a luglio e 96 ad agosto) sia tramite il servizio paritario offerto dalle Parrocchie cittadine, per rispondere ad una criticità che non ha niente a che fare con la mancanza di fondi necessari per la resa del servizio, ma per una ragione logistica facilmente comprensibile: il maggior numero di iscritti – che conferma tra l’altro dell’eccellenza della nostra proposta – crea una problematica a livello di capienza degli spazi nella mensa e nella spiaggia attrezzata del porto”. Così il consigliere con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda replica all’opposizione.

“Per venire incontro a tale esigenza – prosegue Macheda -, le famiglie che hanno presentato più tardi la domanda di iscrizione e che quindi si sono ritrovate in fondo alla graduatoria, sono state indirizzate dal Comune a usufruire del servizio paritario reso dalle Parrocchie. Riguardo alla questione economica, va sottolineato che la variazione di bilancio relativa al campo solare 2024 si è resa necessaria in quanto quest’anno vi è stato un alto numero di richieste da parte delle famiglie con figli che hanno bisogni educativi speciali, accolte in maniera prioritaria e che hanno comportato un aumento dei costi a causa del maggior numero di educatori in questo caso necessari con il rapporto uno a uno. Doveroso è il ringraziamento al Sindaco Marco Melgrati e all’Assessore al Bilancio Patrizia Mordente che, come sempre, restano vigili e pronti sui servizi alla persona resi dall’Assessorato alle scuole. Quindi, un’Amministrazione che si è sempre dimostrata attenta a garantire servizi educativi di qualità, rispondendo alle esigenze della comunità in maniera tempestiva e appropriata”.

“In sintesi, il campo sole partirà regolarmente, e come ogni anno si terrà dall’1 luglio al 30 agosto presso la sicura e accogliente spiaggia del Circolo Nautico al Mare, che collabora per questo importante servizio alla Comunità. Le attività extra balneari si svolgeranno invece presso le nuove scuole Ollandini, dove i ragazzi avranno a disposizione un ambiente ludico ed educativo di carattere unico. La riunione con le famiglie ammesse al servizio secondo i requisiti si terrà il 25 giugno”, concludono dal Comune.