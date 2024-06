Calizzano, grave motociclista dopo una caduta: trasportato con l’elicottero al Santa Corona

Calizzano. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un motociclista rimasto ferito in maniera grave dopo un incidente stradale avvenuto a Calizzano, in regione Caragna.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, per poi finire a terra: una caduta rovinosa, che avrebbe provocato diversi traumi.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Azzurra di Calizzano, di Pietra Soccorso e dell’automedica del 118.

Per le condizioni cliniche del motociclista è stato allertato anche l’elisoccorso Grifo, che lo ha poi trasferito d’urgenza presso il nosocomio pietrese.