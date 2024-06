Calciomercato: riviera savonese crocevia di indiscrezioni, in Val Bormida si rincorrono le ufficialità

Savona e provincia. Un inizio di sessione estiva decisamente rovente. L’arrivo dell’anticiclone africano sembrerebbe aver portato la prima ondata di afa e caldo rovente sulla nostra provincia, un clima tuttavia già palpabile per gli appassionati di calcio locale considerando i movimenti ufficializzati dalle squadre componenti il panorama savonese.

In Promozione il calciomercato sta proseguendo all’insegna delle conferme rese note Ceriale, Pontelungo e Carcarese (società quest’ultima che ha annunciato anche l’arrivo di Mykola Babliuk dal Campomorone).

In Prima Categoria invece occhi puntati sul Cengio di mister Chiarlone: non solo Montano, Gillardo, Negro, Caruso e Zizzini, la società del presidente Adriano ha comunicato di essersi assicurata anche le prestazioni sportive dei centrocampisti Luca Canaparo e Lorenzo Volga, entrambi ex conoscenze del nuovo tecnico granata.

Non solo il Cengio: nel medesimo girone l’Altarese ha reso noto che Alessandro Munì (esperto difensore classe 1988) e Matteo Gallo (centrocampista classe 2001) continueranno a vestire la maglia giallorossa.

Se in Val Bormida le società sembrano aver ingaggiato una sfida a distanza a colpi di ufficialità, in riviera invece impazzano voci e indiscrezioni. Pochi minuti fa la Vadese ha annunciato i nomi dei suoi primi acquisti. Si tratta di Luca Cerone, Stefano Crino e Andrea Lanzarotti: il portiere classe 1995, il difensore classe 1992 e l’esterno classe 2001 ritroveranno mister Oliva dopo aver vissuto insieme alla Letimbro l’ultima stagione disputata.

Anche il Quiliano&Valleggia targato mister Molinaro parrebbe essere vicino alla definizione dei suoi primi colpi: per la difesa sarebbero in predicato di approdare in biancorossoviola gli esperti Alain Giorgetti e Loris Giusto, lo scorso anno in forza rispettivamente al Cengio e alla Letimbro. Per l’attacco invece piacciono Stefano Mencacci e Gabriele Ferrotti.

Confermate inoltre le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi sul Savona: oggi sono state ufficializzate le permanenze di Fancellu e Apicella, mentre oltre ai già citati Piu, Garbarini, Esposito e Signori sembrerebbe vicino ai colori biancoblù anche l’attaccante classe 2000 Andrea Briano.

Si muove poi lo Speranza che starebbe corteggiando Stefano Rossetti (difensore ex Letimbro). In rossoverde potrebbe approdare anche l’altro gialloblù Giovanni Molinari, esterno classe 1993.

Infine in Seconda Categoria la Rocchettese ha comunicato di essersi aggiudicata le prestazioni di Tommaso Caratti, centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Cairese. Inoltre in maglia rossoblù sono stati confermati Daniele Rosati e Tomaso Pastorino. In riviera invece sembrerebbe essersi scatenata una vera e propria asta per Luca Greppi, in mostra nella stagione da poco conclusasi con la maglia della Nolese: il club biancorosso vorrebbe confermarlo, ma su di lui è forte l’interesse di Veloce e Letimbro.