Calciomercato, Moraglio pezzo pregiato: spunta anche il Finale. Si alzano la quotazioni sulla permanenza di Scalia

Finale Ligure. Quando si tratta di Alberto Moraglio, portiere d’esperienza e buon motivatore, il mercato porta sempre a diversi scenari. Anche in questa sessione estiva, infatti, le voci sono presenti per l’estremo difensore lo scorso anno in forza al Campomorone.

Tra le squadre interessate, sembrerebbe essersi fatto avanti il Finale. Con l’arrivo di Davide Brignoli in panchina, i giallorossoblù mettonno un punto sulla passata stagione e vanno a capo in occasione della prossima. Il tecnico ex Ceriale rappresenta il futuro sul lato tecnico, arrivato dopo un lungo periodo di colloqui.

Ora è tempo di iniziare a costruire la rosa che verrà e, come confermano i tanti rumors degli ultimi giorni, il sondaggio per il classe 1990 ex Cairese appare particolarmente concreto.

Si attendono novità in merito, così come sui primi confermati della rosa della passata stagione. Spicca la sempre più probabile permanenza di capitan Lorenzo Scalia, una figura immancabile nell’ambiente finalese.