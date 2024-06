Calciomercato, Mallare estremamente attivo: annunciate quattro conferme e due novità

Mallare. Una settimana intensa in casa Mallare. La società del presidente Orsi, ancora in attesa di conoscere in quale campionato militerà la prossima stagione (la vittoria dei playoff contro il Pallare dovrebbe aver garantito la possibilità ai valligiani di tornare in Prima Categoria, ma manca la conferma ufficiale da parte della Federazione), non sta perdendo tempo continuando ad annunciare novità riguardanti la rosa che verrà messa a disposizione di mister Marco Fiori.

Tra le ultime conferme rese note spiccano i nomi del portiere Shero Juxhen (classe 1996), del terzino classe 1998 Alessio Marenco e di Matteo Grenno e Alessio Marenco, rispettivamente centrocampista ed esterno entrambi classe 2005.

Non solo permanenze: il Mallare infatti ha annunciato anche due nuovi acquisti. Si tratta di Marco Leotta, attaccante classe 2004 cresciuto nelle giovanili di Vado e Cairese e di Matteo Cairo, esterno classe 2006 anch’egli formatosi tra le file della Cairese.

Nel frattempo in città, grazie alla collaborazione nata tra alcuni giovani tesserati per il sodalizio rossoblù e i membri della sezione locale dell’Avis, è tornato il “Malandren”. Il torneo amichevole di calcio a 5, riproposto dopo anni di assenza, è andato in scena sabato 22 giugno dalle ore 8:00 alle 20:00 circa e ha visto sfidarsi 10 compagini divise in 2 gironi da cinque squadre ciascuno. Al termine della competizione non sono mancati premi sia individuali (sono stati attribuiti riconoscimenti sia al miglior marcatore che al miglior portiere del torneo) che per le prime tre formazioni classificate.