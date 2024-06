Calciomercato, l’Altarese si rifà il look: in attacco arriva Gaetano Laudando, pali blindati con Jacopo Provato

Altare. L’Altarese riparte da Provato e Laudando. Dopo aver annunciato le conferme di Gallo e Munì, il sodalizio valligiano ha reso noti altri due giocatori i quali faranno parte della rosa a disposizione dei mister Sportelli e Pellegrino.

Si tratta di Gaetano Laudano e Jacopo Provato, rispettivamente attaccante (ex Bragno) e portiere che porteranno esperienza, parate e gol alla causa giallorossa.

Di seguito il comunicato diffuso dal club: “È esplosa la prima bomba di mercato ad Altare. Il forte centravanti classe 1990, reduce dall’esperienza a Bragno in promozione, cede alle lusinghe Giallorosse e si unisce alla compagine Altarese dei due tecnici Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino. Bomber di comprovata fama, ritorna in una squadra dove aveva già ben figurato anni fa.

Vi lasciamo con un aneddoto. Gaetano il suo primo gol in prima squadra, lo fece nel 2007 in un Derby di promozione Cairese-Bragno e in porta nel Bragno c’era l’attuale direttore sportivo dell’Altarese Jacopo Provato, nonché prossimo compagno di squadra. Si ringrazia il Bragno nella persona di Massimo Mignone per la riuscita dell’operazione. In bocca al lupo Gaetano!”