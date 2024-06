Calciomercato, il Mallare riparte dai suoi pilastri: ufficializzate cinque riconferme

Mallare. Pronti a partire. In casa Mallare cresce l’attesa per scoprire se la promozione conquistata attraverso la vittoria dei playoff contro il Pallare possa diventare realtà. La società tuttavia, in ottica mercato, ha scelto di rompere gli indugi senza attendere il verdetto della Federazione ufficializzando prontamente cinque riconferme.

Dopo la notizia della prosecuzione del rapporto con mister Fiori ecco dunque i primi nomi della rosa a sua disposizione: Atdhe Kadrija (portiere classe 1998), Mattia Fiori (terzino classe 2004), Mattia Reale (centrocampista classe 2002), Herolind Kadrija (attaccante classe 1995) e Vittorio Branchetti (attaccante classe 2002) continueranno a vestire la maglia dei Lupi.

Il Mallare dunque non vuole farsi trovare impreparato: che sia Prima o Seconda Categoria poco importa, il club proverà a vedere cara la pelle contro qualunque avversaria proprio come fatto durante la stagione da poco conclusasi.