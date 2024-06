Calciomercato dilettanti, la riviera chiama e la Val Bormida risponde: ecco le ultime novità ufficializzate dai club valligiani

Val Bormida. Quando le società rivierasche chiamano i club valbormidesi non possono che rispondere presenti. Dopo l’ondata di news raccontata ieri, di tutta risposta le squadre valligiane militanti dalla Promozione alla Seconda Categoria hanno diramato una serie di novità.

In primo luogo il Millesimo ha svelato il nome di un altro nuovo acquisto: in seguito agli annunci degli ingaggi di Youri Vittori, Conde, Berardinucci e Pregliasco ecco dunque Gabriel Sata, giovane esterno classe 2005 in arrivo dal Quiliano&Valleggia dove ha ben figurato durante la scorsa stagione.

In Prima Categoria invece il Cengio ha ribadito la sua vitalità. Il club del presidente Adriano ha confermato ancora una volta la propria ambizione rendendo noto di essersi assicurato le prestazioni sportive Nicholas Thevenet (centrocampista classe 1989) e di aver confermato Fabio Bastoni, esterno d’attacco classe 2001 il quale proseguirà la propria esperienza in maglia granata.

Infine il Mallare ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Esposito, esterno classe 2007 in uscita dalle giovanili del Millesimo. Chiude la raffica di news il comunicato pubblicato dalla Rocchettese, società che ha annunciato le conferme di Luca Vinotto e Nicolò Bianchin.