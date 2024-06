Calciomercato dilettanti: la punta della Carcarese e l’allenatore della Spotornese tra i temi più “caldi”

La promozione della Cairese in Serie D ha aperto e aprirà nuove piste di mercato visto che per forza di cose la rosa gialloblù subirà trasformazioni. In settimana, dovrebbe esserci il colloquio tra Boschetto e il club per capire se si proseguirà insieme.

A proposito di gialloblù, l’attaccante Mattia Poggi sembra essere finito nel mirino della Carcarese. Il giocatore viene da un anno ai box per infortunio, ma in passato ha dimostrato di poter far bene anche in Eccellenza. I biancorossi potrebbero puntare su di lui per il dopo Saviozzi. Ma nel mirino dei direttori Abbaldo e Gandolfo potrebbe esserci anche una punta giovane con trascorsi nei “pro”.

A Millesimo, tempo di conferme dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni sull’attaccante piemontese Lanfranco e sul portiere Xhaka Conde. Saranno ancora parte della rosa a disposizione di mister Macchia il difensore Latyr Ndiaye Auro e il centrocampista Andrea di Mattia. Così come il portiere Fabio Castiglia e l’esterno Roberto Seccafen. Il Millesimo potrebbe sondare l’eventuale disponibilità al trasferimento del centrocampista della Cairese Lorenzo Facello. Lato uscite, era stato confermato ma alla fine non rimarrà in giallorosso il centrocampista classe 1993 Simone Guarco.

Passando alla Prima Categoria, rimane il punto interrogativo sulla panchina della Spotornese. Se due giorni fa sembrava quasi fatta per l’arrivo di Mario Gerundo in casa biancoceleste, ora sembra prendere piede la soluzione interna che vedrebbe Davide Ferraro – quest’anno insieme a Dorigo – a guidare la squadra. Insomma, giornate di lavoro per il nuovo ds Cosentino.

Mercato “caliente” anche per lo Speranza. Pista “derby” con il possibile approdo del difensore Rossetti e dell’esterno Molinari dalla Letimbro, ma il club rossoverde potrebbe fare un tentativo anche per l’attaccante della Priamar Liguria Tuci e il compagno Imeraj.