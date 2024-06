Calciomercato dilettanti, impazzano le news: ecco gli ultimi movimenti annunciati da Albissole, Millesimo, Letimbro e San Filippo Yepp

Savona e provincia. Indiscrezioni, conferme, volti nuovi, colpi di scena. Il calciomercato estivo delle società componenti il panorama calcistico savonese sta sempre più entrando nel vivo.

In Promozione per esempio, oltre alle ormai note Carcarese e Pontelungo, in questi giorni a prendersi la scena sono state Finale e Legino, squadra che ha confermato quattro giocatori (Semperboni, Cappannelli, Piacentini e Romeo) fondamentali per gli equilibri della propria rosa.

Novità sono arrivate anche dalle neopromosse Albissole e Millesimo. Il sodalizio valligiano, dopo aver annunciato gli acquisti di Vittori, Conde e Berardinucci, ha reso noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Robin Pregliasco. Millesimese, l’attaccante classe 2001 può vantare un passato nelle giovanili del Parma, mentre nelle ultime due ha stagioni militato tra le file dell’Anpi Casassa.

I Ceramisti di mister Sarpero invece, in attesa di svelare i primi volti nuovi (gli annunci dovrebbero arrivare successivamente al 1 luglio), hanno comunicato l’ennesima conferma di spessore: si tratta del difensore classe 1999 Simone Pasquino, vero e proprio baluardo della retroguardia biancazzurra durante la scorsa annata in coppia con Jacopo Curci.

Infine in Prima Categoria fari puntati sui movimenti del Savona, ma non solo. La Letimbro infatti, in seguito allo svelamento del proprio parco portieri, ha reso noto un altro nome pronto a mettersi a disposizione di mister Dario Roso: dopo Gabriel Dotta per l’attacco gialloblù ecco dunque Christian Ferrigno. Classe 1979, nel recente passato ha indossato le maglie di Quiliano, Legino, Altarese, Priamar, Albissola, Celle Riviera e Spotornese.

In conclusione nel girone “A”, aspettando di conoscere le prossime mosse del Vadino, spiccano ancora gli annunci della San Filippo Neri Yepp. La società ingauna, oltre alla permanenza del centrocampista classe 1989 Salvatore Sorrentino, ha ufficializzato le conferme dei difensori Xhoni Fejzillari (classe 1999) e Davide Benini (classe 2000). Farà parte della rosa a disposizione dei mister Torregrossa e Rotiroti anche Davide Greco, difensore classe 1993 proveniente dal Pontelungo.