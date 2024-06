Calciomercato dilettanti: a Millesimo e Cengio preparano i “botti”

Dopo aver annichilito il campionato di Prima Categoria, a Millesimo si proveranno a fare le cose in grande anche in Promozione. Tra conferme, partenze e nuovi arrivi dovrebbe cambiare la rosa a disposizione di mister Fabio Macchia. Il rilancio di Youri Vittori in avanti, ufficializzato ieri, potrebbe non essere l’unico.

Tra le idee per rinforzare il reparto avanzato, il club giallorosso guarda anche al Piemonte. Pare che il Millesimo abbia sondato l’attaccante Luca Lanfranco. Classe 2000, ha giocato nel Centallo e nel Fossano, prima di approdare nella Monregale (la squadra di Mondovì). Frenato da un infortuio al ginocchio nell’agosto scorso, nelle stagioni precedenti ha sempre segnato tantissime reti. Le idee nuove per il calcio ligure non finiscono qui.

Per la porta, c’era stato un sondaggio con Alberto Moraglio, che ha salutato il Campomorone. Ora il nome che circola maggiormente è quello di Xhaka Conde. Arrivato da poco in Italia dalla Guinea, il classe 2005 ha stupito tutti tra i pali conquistando subito la maglia da titolare dell’Ama Brenta di Ceva. A centrocampo, c’è l’interesse per Simone Alò della Carcarese.

A pochi kilometri di distanza, in Prima Categoria, il Cengio sta allestendo una rosa di primo livello. Come detto dalla società, sarà una squadra con tanti giocatori della Val Bormida. In particolare, voci di mercato vedono tre vecchie conoscenze di mister Loris Chiarlone vicine a vestire i colori granata. Sono l’attaccante Luca Canaparo e i centrocampisti Marco Zizzini e Lorenzo Volga.

Per chiudere con la Seconda Categoria, ancora tutto in stand by in casa Plodio dopo la retrocessione. Tuttavia, la società ha reso noto che molti giocatori della scorsa stagione hanno dato l’okay per proseguire in biancoblù insieme al confermato mister Simone Testa.

Scendendo il Riviera, è vicinissimo alla conferma tra i pali del Savona il portiere Gianluca Bova. Oltre agli ex Vadese Piu e Garbini, dovrebbe essere tutto fatto per il ritorno in biancoblù del centrocampista Divine Fonjock, nel frattempo impegnato anche nel settore giovanile biancoblù. Nell’ultimo anno ha vinto il campionato di Prima Categoria con l’Albissole.