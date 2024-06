Calciomercato, altro tris di conferme per il Mallare: Croce, Revelli e De Luca vestiranno ancora rossoblù

Mallare. Una serie di riconferme tira l’altra. Dopo aver annunciato le permanenze di Mattia Fiori, Herolind e Atdhe Kadrija, Vittorio Branchetti e Mattia Reale, ecco altri tre giocatori su cui mister Marco Fiori potrà contrare in vista della prossima stagione.

Quest’oggi il Mallare ha annunciato che Fabio Croce (terzino classe 2003), Leonardo Revelli (centrocampista classe 2000) e Maurizio De Luca (attaccante classe 1995 che grazie al suo gol ha permesso ai Lupi di imporsi in occasione della finale playoff contro il Pallare) continueranno a vestire rossoblù.

In attesa di conoscere il proprio destino (il sodalizio valligiano sta aspettando l’arrivo dell’ufficialità da parte della Federazione per potersi considerare promosso in Prima Categoria) inizia dunque a prendere forma la rosa a disposizione di mister Fiori.