Calciomercato, altre tre conferme per il Pontelungo: Zanardini potrà ancora contare su Alizeri, Gerini e Delfino

Albenga. In attesa dell’annuncio dei primi volti nuovi prosegue senza sosta la serie di conferme in casa Pontelungo. Quest’oggi per il sodalizio del presidente Michele Neri è stato il turno di Lorenzo Alizeri, Enrico Delfino e Daniele Gerini.

Di seguito ecco il comunicato diffuso dalla società: “L’ASD Pontelungo 1949 ha il piacere di comunicare la riconferma dei seguenti giocatori:

Lorenzo Alizeri , difensore, classe 1998

, difensore, classe 1998 Enrico Delfino , centrocampista, classe 1999

, centrocampista, classe 1999 Daniele Gerini, difensore, classe 2000

Fondamentale in questi anni di militanza in maglia granata il loro apporto, che ha permesso al nostro sodalizio di centrare traguardi storici. La società rivolge a tutti loro un sentito augurio per un proficuo lavoro”.