Calciomercato: Alessandro Agostini passa dal Genoa Primavera al Pontedera; Andrea Gulli si accasa alla Sanremese, Francesco Saviozzi è dell’Acqui

Savona. Il calciomercato prende sempre più quota, proponendo nuove esperienze calcistiche per l’ex tecnico del Genoa Primavera, Alessandro Agostini, il centrocampista Andrea Gulli, l’attaccante Fancesco Saviozzi

Serie C

Alessandro Agostini lascia il Genoa Primavera dopo due anni (promozione in Serie A e salvezza tranquilla) per approdare, in Serie C, al Pontedera,

Agostini sarà affiancato dal collaboratore tecnico Vincenzo Sgambato, sue vice nelle due stagioni al Genoa.

Serie D

La Sanremese raggiunge l’accordo con il centrocampista savonese Andrea Gulli, reduce dall’esperienza con il Derthona.

Gulli, dopo aver giocato nel settore giovanile del Genoa, ha indossato le maglie di Santarcangelo, Albissola, Ligorna, Vado, Pont Donnaz, giocando 158 partite in Serie D e 23 in Serie C

Eccellenza