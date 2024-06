Calcio, Vadino. Ecco le prime conferme e possibili new entry: Daniele Poggi in pole per la panchina

Albenga. Inizia anche per il Vadino la stagione estiva, con le prime riconferme e la ricerca di nuove figure per completare l’organigramma societario. Dopo l’ottima stagione in Prima Categoria, terminata al quarto posto, si è iniziato a riconfermare alcuni membri della rosa, oltre a cercare nuove figure per la panchina e la società che possano continuare il percorso, fin qui positivo, del club ingauno.

In questi anni, con Alessandro Giunta in panchina, la squadra ha conquistato la vittoria della Seconda Categoria e della Coppa Liguria, avvenute dopo la sua rinascita. Al secondo anno in Prima Categoria, si è affermata come una delle squadre da battere e sicuramente più quotate per arrivare nelle posizioni alte del campionato. Ed è proprio da questo punto che l’attuale dirigenza ha voluto partire, riconfermando sia giocatori d’esperienza che alcuni giovani (almeno uno per reparto), che sono stati determinanti in questa stagione.

Rimarranno infatti in arancionero Balbo e Masha per la difesa, Antonio Bianco per il centrocampo, Milazzo e Savona per l’attacco.

Ma non è finita qua. Il Vadino infatti, come l’Albenga, è rimasta orfana del proprio presidente dopo le dimissioni di Matthew Scuffi. Potrebbe esserci il ritorno di Roberto Capezio in società come presidente. Per quanto riguarda invece la panchina, sembra esserci il possibile ingresso di Daniele Poggi che arriva dalla juniores regionale dell’Arenzano.

Rimane dunque da aspettare per capire meglio la situazione in casa Vadino, ma sembra che la costruzione sia già ben avviata e presto svelata a tutti i propri sostenitori.