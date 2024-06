Prende il via il mercato in entrata della Vadese, squadra impegnata nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Le tre novità provengono dalla Letimbro, come il nuovo mister Maurizio Oliva.

In porta, spazio a Luca Cerone. Il classe 1995 prima di militare nella Letimbro ha vestito per tanti anni i colori della Veloce. In difesa, l’ex Albissole Stefano Crino. Sull’esterno, il club del presidente Brunasso punta su Andrea Lanzarotti, due anni fa al Savona.