Calcio, tra una marea di conferme e qualche nuovo arrivo è già tempo di mercato: le ultime da Promozione, Prima e Seconda Categoria

Savona e provincia. Un mare di conferme e qualche nuovo innesto. Le temperature per il momento non sembrerebbero volerne sapere di salire per poter essere considerate estive, ma almeno i movimenti di mercato delle squadre componenti la realtà del calcio nostrano stanno provando a scaldare il clima.

Soltanto ieri sono state numerosissime le società che hanno reso note svariate news le quali hanno inaugurato la classica serie di annunci che solitamente scandisce il periodo estivo. È così che in Promozione Pontelungo, Ceriale e Carcarese hanno ufficializzato le ennesime conferme relative ad alcuni pilastri delle proprie rose, questo mentre la Veloce ha tacitamente lanciato l’assalto al prossimo campionato di Seconda Categoria presentando quattro acquisti di elevatissima caratura.

Non solo la società granata però: a scalpitare nell’ultimo livello del calcio nostrano è anche la Rocchettese. Dopo aver ufficializzato la permanenza di mister Chiola, il direttore sportivo Simone Ferrero non ha perso tempo rendendo note addirittura quindici conferme ed un nuovo acquisto. A guidare il reparto offensivo del sodalizio valligiano in occasione della prossima stagione sarà Michael Concas, attaccante classe 2001 dapprima formatosi alla Carcarese per poi trasferirsi al Dego (club da cui gli acerrimi rivali rossoblù lo hanno prelevato).

Inoltre a continuare a vestire la maglia della “Rocca” saranno i portieri Andrea Briano, Fabrizio Maron e Alberto Saffirio, i difensori Luis Felipe Soares (classe 2006), Giorgio Venturino, Alkidio Tirana (classe 2005) e Mattia Bracco (classe 2004), i centrocampisti Marco Carle, Pietro Camillo Adosio e Alessio Perrone, ed infine gli attaccanti Mattia Carta (capitano e fantasista della squadra) Lukas Sarre, Alex Garabello (classe 2006), Luca Pesce e Moutar Cissè.

In Prima Categoria invece, in seguito al salvataggio e alla ridefinizione dei quadri societari, la Letimbro ha già ufficializzato il suo primo acquisto. Si tratta di Gabriel Dotta, attaccante classe 2003 il quale durante la stagione da poco conclusasi ha ben figurato con la maglia del Pallare. Mister Roso potrà dunque contare su un volto conosciuto per impostare le prime settimane di lavoro successive al ritorno in gialloblù.

Infine, tornando in Promozione, anche l’Albissole (proprio come Carcarese, Pontelungo e Ceriale) ha scelto di proseguire nel segno delle conferme dei propri uomini più rappresentativi: è notizia di ieri infatti la permanenza in maglia biancazzurra di Jacopo Ghigliazza, giocatore dall’estro smisurato e pupillo di mister Sarpero al quale verranno nuovamente affidate le chiavi del centrocampo ceramista.