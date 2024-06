Calcio, tanta voglia di Savona per Fabrizio Monte: “Faremo di tutto per vincere, ce lo impone la nostra maglia”

Savona. “Quasi due anni da quando te ne sei andato ma so che da lassù sei più felice di tutti. Grazie Pa e grazie Ma, questa è per voi”. L’avventura alla guida del Vecchio Delfino parte così, con un pensiero toccante scritto sui propri profili social. Fabrizio Monte è il nuovo allenatore del Savona, due strade che il destino ha voluto far incontrare nuovamente dopo l’esperienza biancoblu passata da calciatore e quelle da tecnico nelle giovanili.

Le emozioni in questo momento sono alle stelle per il tecnico, che però è conscio dell’importanza della sua “missione”. Gli Striscioni vogliono vincere e, per farlo, hanno scelto una figura che conosce bene l’ambiente savonese. Monte si dichiara pronto, non vede l’ora di iniziare: “Se ovunque ho dato il 110%, qui arriviamo al 200%. Farò ogni cosa possibile per dare soddisfazioni ai tifosi“.

Mister, inizia un’avventura particolarmente intrigante per te. Quali sono le prime sensazioni nel pensare a sedersi sulla panchina del Savona? Quel tuo post la dice lunga sul piano emozionale…

La settimana prossima saranno due anni che non ho più mio papà, mia mamma l’ho persa prima. Lui mi ha sempre seguito sin da quando ero nelle giovanili della Sampdoria e le ultime partite viste dai miei genitori erano al Bacigalupo con il Savona. Questa è la prima volta che torno come allenatore della Prima Squadra ed il pensiero è andato ai miei primi tifosi, così come a mia moglie, mio figlio e mia sorella. Conosco l’onere e l’onore di indossare quella maglia, anche se secondo me è più un onore. Sono emozionato, è una grandissima soddisfazione.

Quali sono state le prime impressioni parlando con la società?

La dirigenza è composta da persone legate ai colori. Sono tifosi prima di tutto, poi dirigenti. Nella sfortuna del termine dei playoff, hanno voluto voltare immediatamente pagina per costruire una rosa competitiva per il prossimo anno. Savona non può permettersi di non centrare il risultato, quindi la società è già partita a testa bassa per fare il meglio.

Domanda secca: ti è stato chiesto di vincere?

Nella mia ultima intervista da allenatore della Vadese ero io a dire che cercavo una squadra per vincere. Loro sono una società che vuole vincere, quindi faremo di tutto per farlo. Poi decide il campo e ci sono gli avversari, ma abbiamo una maglia che ci obbliga a fare di tutto per vincere. Mi onora poter avere la possibilità di provare a riportare questa piazza quasi dove merita. Nell’ultima partita fatta con la Vadese, proprio contro il Savona, c’erano circa 800 persone. Questo è uno spettacolo che non si vede in giro, soltanto a livelli importanti dalla Serie C a salire. Questa favolosa tifoseria, oltre ai dirigenti, merita di veder riportati i colori dove ci auguriamo tutti.

Le ultime tre stagioni Savona le ha trascorse in Prima Categoria. Esiste una “ricetta” per vincere secondo te?

Le uniche cose che conosco sono il lavoro e la coesione. Se si vuole tutti fortemente l’obiettivo, unito a ciò che si fa in settimana, si arriva inevitabilmente a grandi risultati. Partiremo presto e forte, dando continuità. Dovremo essere uniti per arrivare a quello che ci siamo prefissati.

Da savonese immagino che ti porti sulle spalle una grossa responsabilità…

Ho sempre amato le sfide complicate. Questa è difficilissima, la sfida più grande da quando alleno e che mi rende più orgoglioso per l’appartenenza alla mia città. Se ovunque ho dato il 110% qui arriviamo al 200%. Farò ogni cosa possibile per dare soddisfazioni ai tifosi.

Nella tua testa c’è già un’idea del Savona del prossimo anno?

La situazione si è sviluppata nel dettaglio nelle ultime ventiquattr’ore. Stasera mi godo questa grande soddisfazione, poi con il direttore Barone mi metterò al lavoro per formare una squadra di grandissima appartenenza e forza morale. Sono sicuro che con le nostre conoscenze potremo allestire la rosa migliore possibile, partendo dai colloqui con chi è stato qui lo scorso anno. Da domani si parte.