Calcio, Spotornese. Federico Dorigo lascia: in pole c’è Mario Gerundo

Spotorno. Un addio inaspettato. Nelle scorse settimane la permanenza di Federico Dorigo sulla panchina della Spotornese sembrava essere una pura formalità. Poi però, all’improvviso, sono cambiate le carte in tavola e così, per la prima volta da quando è stata rifondata la società biancoceleste, le strade tra Dorigo e la Spotornese si divideranno.

“In un primo momento anch’io ero convinto di restare – spiega l’ormai ex allenatore del club -, ma durante le riunioni con la dirigenza sono emersi dei punti di vista differenti per cui abbiamo scelto di separarci. A dire la verità faccio fatica a parlarne, a Spotorno lascio il mio cuore”.

Quale futuro per mister Dorigo? “Se domani una società mi cercasse chiedendomi di ricominciare mi metterebbe male, però mai dire mai. Al momento sto pensando a studiare per migliorarmi, allenare fuori dal mio paese è l’ultimo dei miei pensieri. Sicuramente frequenterò il corso per conseguire un patentino di livello superiore rispetto a quello che possiedo attualmente potendo inoltre finalmente recarmi a guardare delle partite per il puro gusto di farlo”.

Ogni percorso di vita porta con sè dei momenti che restano indelebili: “Il ricordo che porterò sempre con me da giocatore della Spotornese è la vicinanza che mi è stata dimostrata dalla società e dai Drunkerz quando è mancato mio papà. Guardando a quest’anno invece, se potessi tornare indietro, vorrei cercare di migliorare la gestione dello spogliatoio e di conseguenza quella del gruppo”.

Dorigo ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Ci tengo infine a ringraziare tutti, dalla società, ai tifosi, ai giocatori che sono stati con me in questi anni”. Voci insistenti al posto del giovane tecnico vorrebbero l’esperto Mario Gerundo, vecchia conoscenza del direttore sportivo Andrea Cosentino: i due hanno condiviso insieme svariate esperienze tra cui quelle con Quiliano e Veloce culminate con un entusiasmante salto di categoria.