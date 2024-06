Calcio, Scuffi si avvicina all’Imperia e Buttu attende: “Dopo due imprese sportive vorrei fare la Serie D con questo gruppo”

Imperia. Una stagione praticamente perfetta con la vittoria del campionato di Eccellenza e la Coppa Italia quella dell’Imperia di Pietro Buttu. Il gruppo nerazzurro si è conquistato la promozione diretta contro avversari ostici come Rivasamba, Pietra Ligure e Cairese (ieri promossa in Serie D dopo la vittoria dei playoff nazionali). Tuttavia le settimane successive a questi successi sono state di vero e proprio stallo. Una prima trattativa saltata di subentro societario, che coinvolgeva l’ingauno Cesare Cometto, a cui ne sta susseguendo un’altra in questi giorni, con protagonista un altro profilo proveniente dalla città di Albenga: sembrerebbe essere in stadio avanzato l’ingresso di Matthew Scuffi, ex presidente del Vadino.

Questa foto, postata sul proprio profilo social, fa intendere una possibile nuova entrata in casa Imperia, schiarendo una situazione fino a questo momento non chiara a tutti i tifosi nerazzurri. Gran parte dei giocatori, secondo quanto circola, avrebbe dato la disponibilità a rimanere con il proprio condottiero: mister Pietro Buttu, anche lui in attesa di scoprire il suo futuro per la prossima stagione.

“Io non ho ancora parlato direttamente – svela il tecnico ingauno ad IVG.it-. Con la società eravamo rimasti che dovevamo programmare e risentirci, ma a tuttora non si è parlato di nulla di tutto ciò. Non è una situazione piacevole. Comunque vada a finire, chi ha contribuito a questa grande annata meritava una considerazione diversa, senza aspettare tutto questo tempo. Mi sembra paradossale. Al secondo anno di fila dove, insieme al mio staff e i ragazzi che ho allenato, ho fatto due imprese sportive. La Cairese ha giocato fino ad oggi e sono contento che sia andata in Serie D, in primis per i tanti giocatori che ho allenato. Quindi anche in questa stagione abbiamo fatto un’impresa, oltre la scorsa cavalcata con l’Albenga, vincendo il campionato davanti ad una corazzata costruita per vincere e vinto al 7 aprile. Si è creato un grande legame. Che bisogna fare la Serie D non è scritto sulle tavole di Mosè. Ma i ragazzi, il sottoscritto e lo staff se lo sono meritati”.

Buttu ha voluto ringraziare Viviano Rolando per il percorso condiviso in questi ultimi anni: “Per me è stato un supporto fondamentale in questi anni, a partire da Finale. Gli auguro il meglio per questa sua nuova avventura. Sono contento perché in lui ho visto la felicità di tornare a Loano per fare il direttore sportivo, lui nel mondo dilettantistico ha fatto grandi cose. Sono onorato di aver trascorso questi percorsi con lui, nonostante sia dispiaciuto di questa perdita nello staff”.

“La Serie D è dura, siamo in una piazza storica come Imperia ritornata in categoria nell’anno del Centenario. Ci saranno derby liguri importanti, uno su tutti quello con la Sanremese. Programmare le cose è fondamentale e io vorrei fare la categoria ad Imperia con questo gruppo“, chiosa Buttu. Non resta che attendere ulteriori novità, con l’ingresso di Scuffi che ha preso ancora più quotazioni con il passare delle settimane.