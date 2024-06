Calcio, Savona: si pensa al dopo Biffi, ecco i primi nomi

Savona. Roberto Biffi la prossima stagione non siederà più sulla panchina del Savona. È questa la notizia arrivata nell’immediato post-gara del match perso dagli Striscioni con il risultato di 1-2 contro il Panchina.

Annunciato nel dicembre 2023, Biffi è succeduto a Frumento trascorrendo sei mesi alla guida dei biancoblù. Tra i momenti più alti della sua esperienza al Savona impossibile non citare la vittoria dei playoff del girone “B” superando Vadese e Multedo.

Nonostate le sconfitte nella fase regionale, con oggi contro il Panchina quattro in altrettante partite, la società non ha giudicato del tutto negativamente il suo operato. Infatti in settimana la possibile conferma di Biffi è stata presa in considerazione. Tuttavia, il Città di Savona opterà per dare un taglio sia dal punto di vista della rosa sia dell’allenatore. Entro 48 ore si dovrebbero avere novità a riguardo. Il nome più caldo sul taccuino sembra essere quello di mister Luca Calcagno, anche se chiaramente sono stati sondati altri profili per avere a disposizione una rosa di nomi.

Nelle scorse settimane, radiomercato aveva riportato sondaggi con Monte, ex allenatore della Vadese, e di Grossi, allenatore in seconda del Vado in Serie D e tecnico della Juniores rossoblù.

La prima scelta dovrebbe però essere Luca Calcagno. Fermo da un paio d’anni, ha portato il Varazze dalla Prima Categoria alla Promozione e la Spotornese dalla Seconda Categoria alla Prima Categoria. Un’esperienza adatta per una squadra e una città che sente stretta questa categoria.

Questi sono i nomi trapelati in questa movimentata settimana, ma come sempre in questi casi le soprese sono dietro l’angolo.