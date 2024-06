Calcio, Savona. Il ds Barone sul futuro del club: “Non soddisfatti dei playoff regionali, ci serve tempo per riflettere”

Termina con una sconfitta la stagione e la fase regionale playoff del Città di Savona. La sconfitta per 1 a 2 contro il Panchina è stata decisiva per l’addio di Roberto Biffi che, da oggi, non sarà più l’allenatore degli Striscioni.

Nel post partita è intervenuto il ds del club Alessio Barone, commentando questa striscia negativa in questa decisiva fase playoff e il possibile futuro della squadra e della società.

“Abbiamo comunque onorato questa fase finale – spiega il ds -. Hanno trovato spazio alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio e fatto esordire due 2008. Sotto questo punto di vista la società è contenta, non siamo però soddisfatti di questa parentesi nei playoff regionali. La settimana è stata travagliata perchè, quando sei lì vicino all’obiettivo e non si fanno risultati, c’è del rammarico e non sei contento”.

“La squadra ha sempre dato tutto, dando sempre il massimo – continua Barone -. Evidentemente, gli altri sono stati più bravi e fortunati di noi, risucendo ad avere risultati che non siamo riusciti ad ottenere”.

Club contento in parte per questi mesi sotto la guida di Biffi, ma gli 0 punti raccolti in queste settimane sono stati decisivi per il suo futuro e quello della squadra: “Ci sarà qualche giorno di riflessione. Mi sembrava giusto terminare prima questa fase dei playoff regionali per onorare chi fino ad ora ha indossato questi colori e li ha allenati. Da domani in avanti si preparerà il futuro di questa società”.

“Forse è mancata un po’ di malizia e di esperienza nelle fasi cruciali di questo cammino – conclude il dirigente biancoblù- , saranno le peculiarità più importanti da ricercare. Ogni annata poi ha la sua storia, valuteremo cosa ci sarà da fare per cercare di disputare un campionato di vertice nella prossima stagione, questa è la nostra volontà”.